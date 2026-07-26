Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București organizează duminică, 26 iulie, concursul de admitere pentru studiile universitare de licență, după ce a înregistrat un nou record al numărului de candidați. Nu mai puțin de 6.916 persoane s-au înscris pentru cele 1.947 de locuri disponibile în sesiunea din iulie 2026, dintre care 1.291 sunt finanțate de la bugetul de stat, iar 656 sunt cu taxă.

Comparativ cu anul trecut, numărul candidaților este mai mare cu 3.039, iar față de sesiunea din 2024 creșterea este de 2.712 persoane.

Concursul prin probă scrisă începe la ora 09:00 și se desfășoară la Complexul Expozițional ROMEXPO, în pavilioanele B1 și B2, pentru facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

„Admiterea din 2026 stabileşte cel mai ridicat număr de candidaţi din istoria recentă a UMF „Carol Davila”, confirmând interesul în continuă creştere pentru programele sale de studii şi consolidând poziţia universităţii ca lider al învăţământului medical superior din România. În ceea ce priveşte cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2026-2027, Universitatea scoate la concurs 985 de locuri la programul de studii Medicină (725 finanţate de la buget şi 260 cu taxă), 274 de locuri la Medicină dentară (190 la buget şi 84 cu taxă), 114 locuri la Farmacie (94 la buget şi 20 cu taxă), precum şi 574 de locuri (314 la buget şi 260 cu taxă) la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală”, anunță instituția de învățământ.

Cea mai mare competiție se înregistrează la Medicina Dentară, unde 800 de candidați luptă pentru cele 190 de locuri bugetate. La Facultatea de Medicină, 2.727 de candidați încearcă să obțină unul dintre cele 725 de locuri finanțate de la buget, dintre care 20 au fost deja ocupate de olimpici admiși fără concurs.

La Facultatea de Farmacie, 107 candidați concurează pentru 94 de locuri bugetate.

Pentru Facultatea de Moașe și Asistență Medicală s-au înscris 3.282 de candidați, repartizați astfel:

Asistență Medicală Generală – 909 candidați;

Moașe – 88 candidați;

Balneofiziokinetoterapie și recuperare – 680 candidați;

Tehnică dentară – 790 candidați;

Radiologie și imagistică – 542 candidați.

La extensia Ploiești au fost depuse 195 de dosare pentru programul Asistență Medicală Generală și 78 pentru Balneofiziokinetoterapie și recuperare.

Începând din acest an, admiterea la toate programele de studii ale Facultății de Moașe și Asistență Medicală are loc exclusiv prin evaluarea dosarelor de concurs.

Oferta educațională include programele Asistență Medicală Generală, Moașe, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Tehnică dentară și Radiologie și imagistică.

Pentru programul Nutriție și dietetică al Facultății de Farmacie, admiterea va avea loc în sesiunea din septembrie, când vor fi disponibile 49 de locuri, dintre care 31 finanțate de la buget și 18 cu taxă.

Rectorul UMF „Carol Davila”, prof. univ. dr. Viorel Jinga, consideră că interesul fără precedent pentru admiterea din acest an reflectă reputația instituției.

„Numărul record de candidaţi înscrişi în acest an la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de licenţă ale Universităţii de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» din Bucureşti confirmă, încă o dată, încrederea de care se bucură instituţia noastră şi prestigiul academic construit prin performanţă, responsabilitate şi excelenţă, reprezentând cea mai valoroasă recunoaştere a calităţii actului educaţional şi a standardelor academice pe care universitatea le promovează. Le transmit tuturor candidaţilor cele mai bune gânduri şi le doresc mult succes la concursul de admitere, exprimându-mi convingerea că viitoarea generaţie de studenţi ai UMF «Carol Davila», formată într-un mediu academic de excelenţă, va continua tradiţia universităţii şi va contribui, prin profesionalism, integritate şi performanţă, la dezvoltarea medicinei româneşti şi la consolidarea unui sistem de sănătate modern, centrat pe pacient şi pe calitatea actului medical”, a declarat rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, prof. univ. dr. Viorel Jinga.

Universitatea anunță că 18 premianți ai olimpiadelor naționale și internaționale la biologie, fizică și chimie au ales să își continue studiile la UMF „Carol Davila”, fiind admiși fără susținerea examenului, conform reglementărilor Ministerului Educației și Cercetării.

Pentru candidații care nu obțin un loc finanțat de la buget sunt disponibile 656 de locuri cu taxă.

Taxele anuale sunt de 19.000 de lei pentru Facultățile de Medicină și Medicină Dentară, 10.000 de lei pentru Facultatea de Farmacie și 8.000 de lei pentru Facultatea de Moașe și Asistență Medicală. Plata se face în trei tranșe, iar taxa de înscriere la concursul de admitere a rămas 500 de lei.