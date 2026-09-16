Iașiul ocupă locul 486 în clasamentul celor mai mari 1.000 de orașe din lume realizat de Oxford Economics în 2026. Bucureștiul este pe locul 214, cele două municipii fiind singurele orașe din România incluse în ediția din acest an a Global Cities Index.

Clasamentul publicat de Oxford Economics evaluează orașele prin prisma a cinci categorii: economie, capital uman, calitatea vieții, mediu și guvernanță. Fiecare categorie contribuie la scorul general al orașului.

Pe primele poziții ale clasamentului din 2026 se află New York, Londra și Paris. Urmează Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San Jose, Tokyo și Zurich. Primele trei poziții au rămas neschimbate față de anul anterior.

Potrivit clasamentului Oxford Economics, Bucureștiul se află pe locul 214, iar Iașiul pe 486. Indicele acoperă 1.000 dintre cele mai importante economii urbane ale lumii și combină indicatori economici și sociali pentru a compara performanța orașelor.

Oxford Economics precizează că indicele nu se bazează doar pe dimensiunea economică a orașelor. Sunt luate în calcul și forța de muncă și nivelul de pregătire, calitatea vieții, mediul și guvernanța.

Performanța Iașiului apare și într-o analiză separată publicată de Oxford Economics în septembrie 2025. Instituția a analizat evoluția economică a marilor orașe europene în ultimii 15 ani, iar Iașiul s-a clasat pe locul al patrulea între cele mai rapide creșteri.

În acel clasament, primele poziții au fost ocupate de Dublin și Valletta, iar pe locul al treilea s-a aflat Wrocław. Iașiul a completat primele cinci poziții, alături de Vilnius. Oxford Economics arată că orașele din Europa Centrală și de Est au dominat clasamentul, iar productivitatea a fost unul dintre principalii factori ai creșterii.

Analiza menționează în mod explicit Iașiul printre orașele pentru care productivitatea a avut un rol important în creșterea economică. Potrivit Oxford Economics, dezvoltarea tehnologiei și îmbunătățirea proceselor de afaceri au contribuit la reducerea decalajului față de orașele mai prospere din Europa Occidentală.

Instituția mai arată că sectorul serviciilor pentru companii, inclusiv IT&C, a fost principalul contributor la creștere pentru 15 dintre cele mai rapide 20 de orașe europene analizate.

Primarul Mihai Chirica a transmis, într-un comunicat, că rezultatele sunt legate de dezvoltarea sectorului IT&C, a tehnologiei și a serviciilor de afaceri, precum și de statutul Iașiului de centru universitar.

„În spatele cifrelor stau creşterea sectorului IT&C, tehnologiei şi serviciilor de afaceri, care au adus valoare adăugată şi locuri de muncă mai bine plătite”, a transmis primarul.

Chirica a mai indicat rolul universităților și al investițiilor locale și regionale în evoluția economică a orașului.

„Acestea nu sunt doar simple performanţe statistice, ci rezultatul muncii oamenilor, al firmelor care au ales să investească aici, al şcolilor de top şi al universităţilor, al frumuseţii şi prestigiului oraşului, dar şi al administraţiei locale care a susţinut potenţialul comunităţii noastre”, a declarat primarul.

El a adăugat că rezultatele trebuie urmate de noi proiecte și investiții și a menționat importanța colaborării dintre administrația publică, mediul privat și sectorul academic.

Oxford Economics realizează clasamentul pe baza unor indicatori proveniți din propriile prognoze economice și din seturi de date standardizate. Ediția din 2026 urmărește poziția și perspectivele celor 1.000 de orașe analizate.