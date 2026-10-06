Social

Lovitură de milioane într-o bancă din București. O angajată, acuzată că a folosit banii unor clienți pentru nuntă și vacanțe

Lovitură de milioane într-o bancă din București. O angajată, acuzată că a folosit banii unor clienți pentru nuntă și vacanțeBanca. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un litigiu spectaculos aflat pe rolul Tribunalului București scoate la iveală modul în care milioane de lei ar fi dispărut din conturile din bancă ale unei familii din Popești-Leordeni, cunoscută pentru afaceri în domeniul transportului de persoane și al imobiliarelor, potrivit Cancan. În centrul cazului se află o fostă angajată a Băncii Românești, Ioana E.O., despre care instanța susține că ar fi profitat de încrederea clienților și a reprezentanților băncii.

Angajata de la bancă le-a câștigat încrederea păgubiților

Familia avea depozite importante la Banca Românească, constituite începând din 2009, după ce membrii acesteia obținuseră bani inclusiv din vânzarea unor imobile. Relația cu angajata băncii ar fi devenit una apropiată, iar familia i-ar fi încredințat inclusiv ordine de plată semnate în alb.

Potrivit documentelor analizate de instanță, situația a fost descoperită în august 2014, când unul dintre membrii familiei s-a prezentat la bancă pentru a discuta despre noi depozite.

Acesta a prezentat documente care indicau o dobândă de 9%. Verificările efectuate ulterior au arătat că depozitele respective nu figurau în evidențele băncii.

Mașină electrică sau hibridă? Ce merită să-ți iei în 2026
Mașină electrică sau hibridă? Ce merită să-ți iei în 2026
ANAF anunță schimbări la notificările pentru contribuabili. Ce va face fiscul
ANAF anunță schimbări la notificările pentru contribuabili. Ce va face fiscul

Au dispărut din bancă circa 2 milioane de euro

Familia credea că avea în conturi aproape două milioane de euro, însă soldul identificat ulterior era de doar 89,64 lei.

Într-o notă explicativă, angajata ar fi recunoscut că un document privind un depozit fusese întocmit acasă, în format Word, iar ștampila fusese copiată. Ea ar fi susținut că suma reprezenta un împrumut primit de la client.

Calculator si bani

Calculator si bani, Sursă foto: Pixabay

Instanța a analizat și traseul banilor. Potrivit hotărârii, din conturile familiei ar fi fost achitate facturi pentru rochii, pantofi, costume de nuntă, vacanțe, datorii și chiar o mașină pentru soțul angajatei.

Tribunalul a reținut că nu a fost identificată vreo plată directă pentru intervențiile medicale despre care aceasta susținea că ar fi justificat împrumutul.

Dosarul penal a fost clasat

Dosarul penal a fost clasat în 2018, însă familia a continuat demersurile în instanța civilă. Tribunalul București a admis în parte acțiunea și a obligat banca să plătească unuia dintre reclamanți 4.096.063,87 lei, reprezentând sume considerate transferate neautorizat.

Totodată, instanța a admis cererea băncii împotriva fostei angajate, aceasta fiind obligată să achite băncii aceeași sumă, plus 177.559,50 lei cheltuieli de judecată. Hotărârea putea fi atacată cu apel.

Exim Banca Românească, instituția care a absorbit Banca Românească, a transmis că nu dorește să comenteze cazul cât timp litigiul este în desfășurare și procedurile judiciare nu sunt finalizate definitiv.

Stiri calde

07:50 - Discurs istoric la Atena! Marco Rubio dă de pământ cu globalismul și cere Europei să se trezească

07:43 - Trump anunță că petrolul se va ieftini „curând”

07:32 - Trei zodii pot întâlni iubirea pe 8 octombrie. O zi cu surprize în plan sentimental

07:27 - Luca Niculescu începe negocierile pentru formarea Guvernului. Programul întâlnirilor de joi, 8 octombrie

07:20 - OMS acuză Kremlinul de mușamalizare: „Nu avem tabloul complet!” Panică după moartea suspectă de ciumă în Rusia

07:14 - Trump ar putea relua atacurile în Iran înainte de alegeri

HAI România!

H.D. Hartmann, despre Israel la trei ani de la atacul Hamas: „Nu mai avem loc de întoarcere. Asta va fi politica israeliană”

H.D. Hartmann, despre Israel la trei ani de la atacul Hamas: „Nu mai avem loc de întoarcere. Asta va fi politica isra...

Ce urmează pentru Trump după votul din 3 noiembrie. Hartmann: „Încă are capacitatea de a întoarce rezultatul”

Ce urmează pentru Trump după votul din 3 noiembrie. Hartmann: „Încă are capacitatea de a întoarce rezultatul”

Analiza lui H.D. Hartmann: America votează, războaiele continuă

Analiza lui H.D. Hartmann: America votează, războaiele continuă

Proiecte speciale