Un litigiu spectaculos aflat pe rolul Tribunalului București scoate la iveală modul în care milioane de lei ar fi dispărut din conturile din bancă ale unei familii din Popești-Leordeni, cunoscută pentru afaceri în domeniul transportului de persoane și al imobiliarelor, potrivit Cancan. În centrul cazului se află o fostă angajată a Băncii Românești, Ioana E.O., despre care instanța susține că ar fi profitat de încrederea clienților și a reprezentanților băncii.

Familia avea depozite importante la Banca Românească, constituite începând din 2009, după ce membrii acesteia obținuseră bani inclusiv din vânzarea unor imobile. Relația cu angajata băncii ar fi devenit una apropiată, iar familia i-ar fi încredințat inclusiv ordine de plată semnate în alb.

Potrivit documentelor analizate de instanță, situația a fost descoperită în august 2014, când unul dintre membrii familiei s-a prezentat la bancă pentru a discuta despre noi depozite.

Acesta a prezentat documente care indicau o dobândă de 9%. Verificările efectuate ulterior au arătat că depozitele respective nu figurau în evidențele băncii.

Familia credea că avea în conturi aproape două milioane de euro, însă soldul identificat ulterior era de doar 89,64 lei.

Într-o notă explicativă, angajata ar fi recunoscut că un document privind un depozit fusese întocmit acasă, în format Word, iar ștampila fusese copiată. Ea ar fi susținut că suma reprezenta un împrumut primit de la client.

Instanța a analizat și traseul banilor. Potrivit hotărârii, din conturile familiei ar fi fost achitate facturi pentru rochii, pantofi, costume de nuntă, vacanțe, datorii și chiar o mașină pentru soțul angajatei.

Tribunalul a reținut că nu a fost identificată vreo plată directă pentru intervențiile medicale despre care aceasta susținea că ar fi justificat împrumutul.

Dosarul penal a fost clasat în 2018, însă familia a continuat demersurile în instanța civilă. Tribunalul București a admis în parte acțiunea și a obligat banca să plătească unuia dintre reclamanți 4.096.063,87 lei, reprezentând sume considerate transferate neautorizat.

Totodată, instanța a admis cererea băncii împotriva fostei angajate, aceasta fiind obligată să achite băncii aceeași sumă, plus 177.559,50 lei cheltuieli de judecată. Hotărârea putea fi atacată cu apel.

Exim Banca Românească, instituția care a absorbit Banca Românească, a transmis că nu dorește să comenteze cazul cât timp litigiul este în desfășurare și procedurile judiciare nu sunt finalizate definitiv.