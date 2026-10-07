Metoda care poate reduce consumul de energie. Cum poți avea facturi mai mici iarna

Cum poți avea facturi mai mici iarna. Pe măsură ce temperaturile scad, consumul de energie din locuințe începe să crească, iar orice metodă simplă prin care pot fi reduse facturile devine mai interesantă. Un truc neobișnuit, care nu presupune cumpărarea unui aparat nou și nici schimbări importante în casă, are legătură cu modul în care este folosit congelatorul.

Este vorba despre umplerea spațiilor goale din congelator cu pungi bine închise în care a fost pusă apă. După înghețare, acestea ocupă volumul liber și pot ajuta aparatul să-și mențină mai ușor temperatura atunci când ușa este deschisă.

De fiecare dată când ușa congelatorului este deschisă, o parte din aerul rece iese, iar în interior pătrunde aer mai cald din încăpere. Aparatul trebuie apoi să lucreze pentru a readuce temperatura la nivelul setat.

Atunci când congelatorul este aproape gol, există mai mult spațiu ocupat de aer, astfel că schimbul de temperatură poate fi mai mare. În schimb, alimentele congelate și alte obiecte înghețate păstrează frigul și contribuie la stabilizarea temperaturii din interior.

Potrivit publicației britanice Daily Express, specialistul în economisire Sam Whillance recomandă folosirea unor pungi de tip ziplock umplute cu apă atunci când în congelator rămân multe spații libere. După înghețare, acestea funcționează asemănător unor acumulatori de frig și reduc volumul disponibil pentru aerul cald care intră atunci când ușa este deschisă.

Metoda este simplă. Pungile rezistente, potrivite pentru congelator, pot fi umplute parțial cu apă și închise foarte bine înainte de a fi așezate în spațiile libere.

Este important să nu fie umplute până la refuz. Apa își mărește volumul atunci când îngheață, astfel că trebuie lăsat suficient loc pentru expansiune.

În locul pungilor cu apă pot fi folosite și recipiente speciale pentru gheață, acumulatoare frigorifice sau chiar pungi cu gheață deja pregătite.

Scopul nu este însă ca întreg congelatorul să fie înghesuit. Aerul rece trebuie să poată circula, iar gurile de ventilație ale aparatului nu trebuie acoperite.

Un congelator mai plin nu înseamnă că trebuie cumpărate inutil cantități mari de mâncare. O variantă mai practică este congelarea porțiilor rămase după gătit sau a produselor care riscă să expire înainte de a fi consumate.

În acest fel poate fi redusă și risipa alimentară, iar spațiul disponibil este utilizat mai eficient.

Alimentele pot fi puse în recipiente sau pungi potrivite pentru congelare și etichetate cu data la care au fost depozitate. Produsele mai vechi ar trebui păstrate într-o zonă vizibilă, astfel încât să fie consumate primele.

Un alt detaliu important este timpul în care ușa congelatorului rămâne deschisă. Cu cât aceasta este ținută mai mult deschisă, cu atât în interior pătrunde o cantitate mai mare de aer cald.

Organizarea alimentelor pe categorii poate reduce timpul petrecut căutând diferite produse și, implicit, perioada în care ușa rămâne deschisă.

De asemenea, trebuie verificat dacă ușa se închide complet și dacă garnitura este în stare bună. Un congelator foarte încărcat, care împiedică închiderea corectă a ușii, poate avea efectul opus și poate duce la un consum mai mare.

Trucul cu pungile de apă nu va produce, de unul singur, o scădere spectaculoasă a unei facturi. Este însă una dintre micile măsuri care pot limita consumul inutil de energie, mai ales dacă este combinată cu folosirea corectă și întreținerea periodică a aparatelor din locuință.