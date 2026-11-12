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Cod portocaliu de inundații în cinci județe și Cod galben în alte 14, până sâmbătă

Cod portocaliu de inundații în cinci județe și Cod galben în alte 14, până sâmbătăInundații Texas. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis avertizări de inundații pentru 19 județe.

Cod portocaliu de inundații în cinci județe

Cinci dintre acestea se află sub Cod portocaliu de viituri până vineri, la prânz, în timp ce în alte 14 județe este în vigoare Cod galben, cu valabilitate până sâmbătă, la ora 12:00.

Avertizarea hidrologică a intrat în vigoare joi, la ora 12:00, și este valabilă până sâmbătă, la aceeași oră.

Potrivit specialiștilor, precipitațiile prognozate și propagarea viiturilor pot determina scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici. Sunt posibile inundații locale, creșteri ale debitelor și nivelurilor unor cursuri de apă și depășiri ale cotelor de apărare.

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Posibile inundații în alte 14 județe

Codul portocaliu este valabil de joi, ora 12:00, până vineri, la aceeași oră, pentru râuri din bazinele hidrografice Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb și Arieș. Sunt vizate zone din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara.

În paralel, Codul galben se menține până sâmbătă, la ora 12:00, pe anumite sectoare de râuri din bazinele Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Mureș, Bega, Timiș, Nera și Cerna. Avertizarea vizează județele Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Sibiu și Timiș.

Începând de joi seară, atenționarea Cod galben se extinde și asupra unor râuri din bazinele Vișeu, Iza, Lăpuș, Tur, Someșul Mare, Mureș și Jiu. Sunt vizate județele Bistrița-Năsăud, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Satu Mare.

Ce anunță hidrologii

Hidrologii recomandă populației din zonele aflate sub avertizare să evite traversarea cursurilor de apă și deplasarea prin locuri inundate. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să păstreze distanța față de maluri în perioadele în care debitele cresc și să urmărească permanent informările transmise de autorități.

Specialiștii avertizează că evoluția precipitațiilor și a nivelurilor râurilor poate favoriza apariția unor situații periculoase, în special pe cursurile mici de apă.

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