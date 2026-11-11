Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri, 11 noiembrie 2026, o avertizare Cod galben de inundații pentru râuri din opt județe ale României. Atenționarea intră în vigoare joi dimineață, 12 noiembrie, și rămâne valabilă până vineri, 13 noiembrie, la ora 12:00.

Sunt vizate cursuri de apă din vestul și centrul țării, inclusiv Someșul Mic, Crișurile, Arieșul, Mureșul, Bega și Timișul. Potrivit hidrologilor, precipitațiile prognozate pentru următoarele 48 de ore și propagarea apelor pot provoca viituri rapide, creșteri ale debitelor și nivelurilor, precum și depășirea cotelor de atenție.

Codul galben vizează zone din județele Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Timiș și Caraș-Severin.

Conform informării INHGA, avertizarea se aplică pe anumite sectoare ale următoarelor bazine hidrografice:

Someșul Mic – bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județele Bihor și Cluj;

Crișul Repede – bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județele Cluj și Bihor;

Crișul Negru – județele Bihor și Arad;

Crișul Alb – sectorul din amonte de stația hidrometrică Vața de Jos și afluenții aferenți sectorului până la stația Ineu, în județele Hunedoara și Arad;

Arieș – bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județele Alba și Cluj;

Mureș – afluenții de pe sectorul situat în aval de confluența cu râul Târnava, în județele Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad;

Bega – bazinul din amonte de stația hidrometrică Făget și afluenții de pe sectorul Făget–Chizătău, în județele Timiș și Arad;

Timiș – bazinul din amonte de stația hidrometrică Sadova și afluenții de pe sectorul Sadova–Lugoj, în județele Caraș-Severin și Timiș.

Specialiștii avertizează că ploile prognozate, combinate cu propagarea apelor în bazinele hidrografice, pot favoriza apariția mai multor fenomene periculoase.

Printre acestea se numără:

scurgeri importante de apă pe versanți;

acumulări rapide de apă în torenți și pâraie;

formarea unor viituri rapide pe cursurile mici de apă;

creșteri ale debitelor și nivelurilor râurilor;

posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Riscul este mai ridicat în zonele în care precipitațiile se acumulează rapid, iar apa ajunge într-un timp scurt în albiile râurilor. În astfel de situații, nivelurile cursurilor de apă mici pot crește într-un interval redus.

INHGA atrage atenția că fenomenele hidrologice periculoase nu se limitează la râurile principale menționate în avertizare.

Potrivit instituției, acestea se pot produce și pe afluenții de grad inferior ai cursurilor de apă incluse în prognoză, precum și pe râurile și pâraiele necadastrate din bazinele hidrografice vizate.

Acest aspect este relevant în special pentru localitățile aflate în apropierea pâraielor și a cursurilor de apă mici, unde creșterile rapide ale nivelului apei pot apărea în urma unor precipitații abundente.

De asemenea, depășirea cotelor de atenție reprezintă un semnal hidrologic care impune monitorizarea atentă a evoluției râurilor. Aceasta nu înseamnă automat că vor avea loc inundații, însă indică posibilitatea apariției unor situații care necesită intervenția și supravegherea autorităților.

Atenționarea emisă de INHGA este valabilă în intervalul 12 noiembrie 2026, ora 06:00 – 13 noiembrie 2026, ora 12:00.

Pe parcursul acestei perioade, evoluția fenomenelor hidrologice va depinde de cantitățile de precipitații înregistrate și de modul în care apa se propagă în bazinele hidrografice.

Locuitorii din zonele vizate sunt sfătuiți să urmărească informările autorităților și să manifeste prudență în apropierea râurilor, torenților și pâraielor, în special în perioadele cu precipitații abundente.

Codul galben vizează anumite sectoare ale râurilor și afluenților din cele opt județe, iar evoluția situației hidrologice depinde de intensitatea și distribuția ploilor prognozate.