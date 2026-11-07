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Mesaj RO-Alert transmis din greșeală în două județe. Explicațiile ISU

Mesaj RO-Alert transmis din greșeală în două județe. Explicațiile ISURo-Alert. Sursă foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Mesaj RO-Alert transmis din greșeală. Locuitorii din județele Brăila și Galați au primit sâmbătă, 7 noiembrie, în jurul orei 16:00, un mesaj de avertizare referitor la o deversare controlată de apă dintr-un baraj aflat în județul Neamț. Inspectoratele pentru Situații de Urgență au anunțat ulterior că alerta a ajuns la populația din cele două județe din cauza unei erori informatice.

O defecțiune a sistemului de înștiințare și alarmare la inundații a determinat transmiterea unui mesaj către locuitorii din Brăila și Galați, deși avertizarea privea o operațiune desfășurată la Barajul Reconstrucția, situat pe râul Bistrița, în zona acumulării Piatra Neamț.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brăila a anunțat că sistemul de avertizare pentru râul Siret funcționează inclusiv pe teritoriul județului, iar o eroare de soft a provocat distribuirea accidentală a mesajului.

ISU Brăila a explicat cum a ajuns avertizarea la populație

Autoritățile din Brăila au transmis că mesajul a fost generat în contextul unei deversări controlate de la barajul din județul Neamț, însă distribuirea acestuia către locuitorii județului Brăila nu a fost intenționată.

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„Astăzi, 07 noiembrie 2026, în jurul orei 16.00, din cauza unei erori de soft, în sistemul de înştiinţare-alarmare la inundaţii pe râul Siret, care funcţionează şi pe raza judeţului Brăila, a fost transmis un mesaj către populaţie privind deversarea controlată din Barajul Reconstrucţia de pe râul Bistriţa, acumularea Piatra Neamţ", au transmis reprezentanții ISU Brăila.

Instituția a anunțat că, în situațiile în care asemenea operațiuni necesită măsuri de protecție, locuitorii și autoritățile locale din zonele aflate în albia majoră a Siretului vor primi informațiile necesare în timp util.

Scopul acestor informări este ca populația din localitățile vizate să poată adopta măsuri de autoprotecție, în funcție de situația semnalată.

ISU Galați: Mesajul nu indică o situație de urgență în județ

După transmiterea avertizării, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați a anunțat că mesajul RO-ALERT a ajuns și în acest județ din aceeași cauză: o eroare a programului informatic utilizat pentru alarmare.

Reprezentanții instituției au transmis că locuitorii județului Galați nu trebuie să ia măsuri suplimentare în urma mesajului primit.

„Menţionăm că mesajul nu semnalează producerea unei situaţii de urgenţă pe raza judeţului Galaţi şi nu impune adoptarea unor măsuri suplimentare de către populaţie”, informează reprezentanţii ISU Galaţi.

Ro Alert

Ro Alert. Sursa foto: Arhiva EVZ

Informarea despre deversarea controlată a venit de la Hidroelectrica

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a anunțat că informațiile referitoare la operațiunea de la Barajul Reconstrucția au fost primite de la Hidroelectrica. Potrivit datelor comunicate, deversarea controlată era programată să înceapă sâmbătă, 7 noiembrie, la ora 16:00.

Mesajul privind această operațiune a fost transmis de operatorul economic.

Astfel, eroarea semnalată de inspectoratele pentru situații de urgență din Brăila și Galați a vizat transmiterea avertizării și către populația celor două județe.

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