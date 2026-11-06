Guvernul încearcă să împiedice falimentul Combinatului Siderurgic de la Galați printr-un nou plan de restructurare și prelungirea cu șase luni a perioadei în care salariile celor 2.400 de angajați activi vor fi achitate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Decizia vine într-un moment important pentru viitorul unității industriale, înaintea termenului-limită de 9 noiembrie 2026, până la care creditorii trebuie să decidă dacă aprobă planul propus.

Premierul Luca Niculescu a convocat vineri, 6 noiembrie, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA. La discuții au participat reprezentanții Guvernului și administratorii concordatari, care au prezentat noua variantă de restructurare.

Miza este menținerea locurilor de muncă, conservarea capacităților de producție și evitarea falimentului unuia dintre cele mai importante obiective industriale din România.

Una dintre măsurile anunțate de autorități vizează protejarea veniturilor celor 2.400 de angajați activi ai combinatului. Ministerul Muncii va prelungi cu șase luni perioada în care salariile acestora pot fi achitate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Măsura urmărește să ofere angajaților o perioadă de stabilitate în timp ce se caută o soluție pentru continuarea activității industriale. Cele șase luni sunt importante și pentru desfășurarea negocierilor cu potențialii investitori interesați să preia combinatul.

Prelungirea finanțării salariilor nu înseamnă însă că problemele economice ale companiei au fost rezolvate. Viitorul unității depinde în continuare de aprobarea planului de restructurare și de identificarea unui investitor capabil să susțină relansarea producției.

În următoarele șase luni, autoritățile și administratorii concordatari vor continua negocierile cu cinci investitori importanți care și-au manifestat interesul pentru preluarea combinatului siderurgic. Potrivit informațiilor prezentate în ședința de la Palatul Victoria, trei dintre aceștia au analizat deja posibilitatea unei investiții în unitatea industrială din Galați.

Identificarea unui cumpărător reprezintă una dintre principalele condiții pentru salvarea companiei. O eventuală preluare ar trebui să permită reluarea activității și valorificarea capacităților industriale existente.

Comitetul Interministerial, coordonat de viceprim-ministrul Marian Neacșu, le-a recomandat creditorilor să aprobe noul plan de restructurare. Recomandarea are în vedere atât interesele statului, cât și consecințele economice și sociale pe care le-ar putea produce închiderea combinatului.

Aprobarea planului de restructurare înainte de 9 noiembrie 2026 este esențială pentru continuarea procedurii de reorganizare și evitarea intrării companiei în faliment.

Situația combinatului este una dificilă, după ce precedentele încercări de vânzare prin licitație nu au atras cumpărători. Potrivit informațiilor publicate de presa economică, administratorii au fost nevoiți să regândească strategia de valorificare a activelor și să propună o procedură de negociere directă cu investitorii interesați.

În cazul în care creditorii nu aprobă planul, riscul falimentului rămâne ridicat. Un asemenea scenariu ar putea însemna pierderea locurilor de muncă, închiderea unei importante capacități industriale și apariția unor efecte economice asupra furnizorilor și companiilor care depind de activitatea combinatului.

Importanța unității depășește nivelul economiei locale. Producția siderurgică are legături cu mai multe sectoare industriale, inclusiv construcțiile, industria navală și proiectele de infrastructură.

În perioada următoare, atenția se va concentra asupra votului creditorilor și asupra posibilității de a începe negocierile cu potențialii cumpărători. Prelungirea perioadei de plată a salariilor oferă un interval suplimentar pentru găsirea unei soluții, însă nu garantează relansarea producției.

Pentru cei 2.400 de angajați, decizia Guvernului reprezintă o măsură de protecție pe termen limitat. Viitorul locurilor de muncă depinde însă de aprobarea restructurării și de identificarea unui investitor care să poată asigura continuarea activității industriale.

Următoarele zile sunt decisive pentru combinatul de la Galați, iar votul creditorilor dinaintea termenului de 9 noiembrie poate influența direct viitorul companiei și al angajaților săi.