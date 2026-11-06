Premierul Luca Niculescu a declarat, vineri, la Summitul Concordia 2026, că statul trebuie să depună același efort de eficientizare pe care îl solicită companiilor private și că nu este echitabil ca întreaga povară a ajustărilor economice să fie suportată de firmele care generează valoare.

La evenimentul organizat de Confederația Patronală Concordia, sub titlul „Cum activăm capitalul României”, premierul a afirmat că mediul privat a avut o contribuție majoră la dezvoltarea economică a țării în ultimele două decenii.

Antreprenorii români, investitorii străini și angajații companiilor au creat locuri de muncă, au dezvoltat industrii, au introdus tehnologii și au conectat economia României la piețele internaționale.

Niculescu le-a mulțumit reprezentanților mediului de afaceri pentru că au continuat să investească și să angajeze, în pofida crizelor politice și financiare, a pandemiei, a șocurilor energetice și a inflației.

El a recunoscut totodată că schimbările frecvente de reguli și deciziile statului au îngreunat activitatea companiilor.

„Când le cerem companiilor să devină mai eficiente, instituțiile statului trebuie să facă exact același efort”, a afirmat premierul, adăugând că autoritățile trebuie să ofere predictibilitate și să își asume partea lor de responsabilitate în procesul de ajustare economică.

Șeful Guvernului a identificat trei direcții prin care administrația poate sprijini mediul de afaceri: stabilitatea regulilor, digitalizarea și simplificarea procedurilor, respectiv disciplina în gestionarea banilor publici și funcționarea instituțiilor.

Niculescu a subliniat că încrederea dintre stat și companii este esențială pentru investiții și că aceasta se construiește în timp, dar poate fi pierdută rapid prin decizii guvernamentale imprevizibile.

Premierul a arătat că statul trebuie să creeze condiții favorabile dezvoltării economice, fără să împiedice inițiativa privată. În același timp, le-a cerut antreprenorilor să continue investițiile, să crească productivitatea, să inoveze și să dezvolte companii competitive la nivel internațional, cu locuri de muncă stabile și bine plătite.