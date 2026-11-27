Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, vineri, la Bruxelles, că Produsul Intern Brut (PIB) al României a crescut, de la integrarea în Uniunea Europeană, iar ţara s-a dezvoltat în aceşti ani.

Șeful statului a susținut o declarație de presă la Bruxelles, în care a vorbit despre realizările țării noastre în perioada trecută de la aderarea la UE.

„Pe lucrurile importante suntem bine. Nu trebuie să mai avem aşteptarea ca România să contribuie cu un euro la bugetul Uniunii Europene şi să primească trei. Din acest moment, aşteptarea e ca România să contribuie cu doi euro ca să primească trei euro”, a declarat președintele Nicușor Dan.

„Cred că este important să precizăm chestiunea asta: Produsul Intern Brut al României a crescut şi principalul indicator la care se raportează contribuţia statelor membre ale Uniunii Europene este PIB-ul. România s-a dezvoltat în aceşti ani şi nu trebuie să mai avem aşteptarea ca România să contribuie cu un euro şi să primească trei. Aşteptarea este ca România să contribuie, din momentul acesta, cu doi euro ca să primească trei”, a mai spus șeful statului.

„Pe capitolul 2, aici vorbim de competitivitate propriu-zisă, adică de economie, iar aici interesul României este pentru că avem un decalaj de dezvoltare şi pe excelenţă firmele româneşti au mai puţine şanse.

România are interes să se introducă nişte lanţuri de producţie aşa încât companiile mai dezvoltate să se poată asocia cu cele din ţările mai puţin dezvoltate, cum este România”, a mai spus preşedintele.

Nicușor Dan: Pe lucrurile importante suntem bine

„Ieri (n. red. - joi) a fost un proces din această dezbatere care s-a bazat pe o propunere de negociere, a treia. E important de spus că România cu Italia coordonează un grup de 17 state, aşa-numitul grup al coeziunii şi, datorită faptului că noi ne coordonăm, poziţiile noastre sunt menţinute.

Deşi au fost reduceri subtantiale, reducerile cu privire la anvelopele naţionale au fost insignifiante. În propunerile de negociere s-au păstrat acele elemente de flexibilitate pe care le-am cerut, iar în capitolul 2 de competitivitate s-a păstrat referinţa la lanţurile de valoare. Deci pe lucrurile importante suntem bine”, a punctat preşedintele Nicuşor Dan.