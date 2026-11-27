Contrapartea Centrală începe astăzi tranzacționarea contractelor futures pe indicele BET. Alexandru Petrescu, ASF: „O etapă importantă a unui proiect pe care piața de capital din România îl aștepta de mai mulți ani”

Contrapartea Centrală devine operațională și marchează un moment important pentru piața de capital din România, odată cu lansarea primelor tranzacții cu instrumente derivate. Debutul tranzacționării contractelor futures pe indicele BET reprezintă rezultatul unui proiect de infrastructură financiară așteptat de mai mulți ani și pentru care a fost necesară cooperarea instituțiilor naționale și europene.

Autorizarea instituției de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a fost un pas esențial pentru finalizarea acestui demers. Reprezentanții ASF subliniază că noua infrastructură poate contribui la diversificarea instrumentelor financiare, la o mai bună gestionare a riscurilor și la creșterea atractivității pieței românești pentru investitorii internaționali.

În mesajul transmis cu ocazia operaționalizării Contrapărții Centrale, președintele ASF a evidențiat importanța modernizării pieței de capital și necesitatea unei strategii instituționale pe termen lung.

„Operaționalizarea Contrapărții Centrale și lansarea, astăzi, a tranzacționării contractelor futures pe indicele BET consemnează finalizarea unei etape importante a unui proiect pe care piața de capital din România îl aștepta de mai mulți ani. Autorizarea Contrapărții Centrale de către Consiliul ASF a reprezentat un moment decisiv în acest proces, care a presupus un efort instituțional susținut și o strânsă cooperare cu partenerii naționali și europeni.

Am considerat, încă de la începutul mandatului meu la conducerea Autorității de Supraveghere Financiară, că modernizarea infrastructurii pieței de capital trebuie să se numere printre prioritățile instituționale. România are nevoie de o piață financiară capabilă să susțină ambițiile de dezvoltare ale economiei sale, să răspundă exigențelor investitorilor instituționali și să valorifice mai bine oportunitățile oferite de integrarea în piețele internaționale de capital”.

„Dincolo de semnificația lansării primului contract futures, operaționalizarea Contrapărții Centrale deschide perspectiva unor transformări structurale ale pieței financiare românești. Diversificarea instrumentelor disponibile, dezvoltarea mecanismelor de gestionare a riscurilor și creșterea atractivității pieței locale pentru capitalul internațional pot contribui, în timp, la consolidarea poziției României în peisajul financiar european.

Dezvoltarea unei piețe de capital competitive este un proiect de durată, care presupune continuitate instituțională, consecvență în deciziile strategice și o viziune care depășește orizontul unui mandat. Salut realizarea acestui obiectiv și contribuția tuturor celor implicați în acest proiect. Urmează etapa în care noua infrastructură va trebui să își demonstreze relevanța economică prin utilizarea sa efectivă de către participanții la piață”, a mai spus Alexandru Petrescu.