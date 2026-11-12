Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a declarat la Forumul „Digital Finance in Central and Eastern Europe” organizat de ASF cu sprijinul ISF, că transformarea la care asistăm astăzi are o trăsătură aparte.

„De-a lungul istoriei, marile progrese tehnologice au influențat profund modul în care societățile produc, investesc și își organizează resursele. De la Revoluția Industrială până la apariția economiei digitale, fiecare epocă a remodelat mecanismele prin care capitalul circulă și contribuie la prosperitatea economică.

Cu toate acestea, transformarea la care asistăm astăzi are o trăsătură aparte. Ritmul schimbărilor tehnologice depășește adesea capacitatea instituțiilor și a societății în ansamblu de a le înțelege pe deplin implicațiile. Inteligența artificială, automatizarea proceselor financiare, noile infrastructuri digitale și modelele inovatoare de investiții influențează deja arhitectura piețelor financiare și relația dintre aceste piețe și oamenii pe care îi deservesc.

Pentru autoritățile de supraveghere, aceste evoluții presupun responsabilități considerabile. Avem datoria de a înțelege schimbările în curs, de a anticipa riscurile emergente și de a contribui la dezvoltarea unor piețe financiare capabile să valorifice oportunitățile tehnologice, menținând totodată cele mai înalte standarde de securitate și integritate, precum și încrederea publicului”, a declarat Alexandru Petrescu la eveniment.

„Organizarea acestui Forum la București are o semnificație deosebită pentru România și pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară. Am reunit reprezentanți ai Autorităților de Supraveghere și ai Instituțiilor Financiare dintr-un număr important de state din Europa Centrală și de Est, alături de reprezentanți ai Băncii Naționale a României, ai Instituțiilor Europene, ai Organizațiilor Internaționale, precum și ai mediului financiar și academic din România. Această participare largă conferă reuniunii noastre o dimensiune regională clară.

Pentru România, acesta este un prilej de a-și consolida contribuția la dialogul european privind viitorul piețelor financiare. Pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară, găzduirea acestui Forum reflectă hotărârea noastră de a juca un rol activ în discuțiile care vor modela evoluția reglementării și supravegherii financiare în anii următori.

Europa Centrală și de Est este o regiune cu un potențial economic considerabil. În ultimele decenii, economiile noastre au trecut prin transformări structurale profunde, au construit instituții de piață și au făcut progrese substanțiale pe drumul integrării europene. Cu toate acestea, persistă diferențe semnificative în ceea ce privește maturitatea piețelor de capital, accesul la finanțare și capacitatea de a direcționa economiile către investiții productive. Aceste diferențe constituie un motiv în plus pentru o cooperare mai strânsă”, a mai spus oficialul.

„Piețele financiare din regiunea noastră au nevoie de infrastructură modernă, de o participare mai largă a investitorilor și de mecanisme eficiente prin care capitalul să ajungă la companiile cele mai bine plasate pentru a-l transforma în creștere economică.

Digitalizarea poate accelera aceste evoluții. Ea poate reduce barierele de intrare, poate îmbunătăți circulația informației și poate lărgi participarea pe piețele financiare. Totuși, potențialul tehnologic poate aduce beneficii durabile doar atunci când se sprijină pe instituții credibile, reguli previzibile și o cultură solidă a responsabilității.

În acest context, consider că viitoarea competitivitate a Europei va depinde în mare măsură de capacitatea noastră comună de a integra inovarea tehnologică într-un sistem financiar mai eficient și mai bine conectat.

Inițiativele europene pentru dezvoltarea Uniunii Economiilor și Investițiilor oferă un cadru important pentru acest demers. Pentru economiile din regiunea noastră, dezvoltarea piețelor de capital și mobilizarea capitalului privat reprezintă oportunități pe care ar trebui să le urmărim cu mai multă determinare”, a comunicat președintele ASF.

„Una dintre temele centrale ale acestui Forum este inteligența artificială, o tehnologie ale cărei implicații pentru sectorul financiar devin tot mai evidente.

Capacitatea de a analiza volume uriașe de informații, de a identifica tipare de risc și de a eficientiza procese complexe poate transforma atât activitatea Instituțiilor Financiare, cât și instrumentele aflate la dispoziția Autorităților de Supraveghere.

În același timp, apar întrebări importante privind transparența deciziilor automatizate, calitatea datelor, securitatea sistemelor și răspunderea pentru utilizarea acestor tehnologii.

Consider că maturitatea unei piețe financiare va fi judecată tot mai mult după capacitatea sa de a îmbrățișa inovarea, protejând în același timp investitorii și integritatea pieței.

Această responsabilitate depășește cu mult granițele naționale. Tehnologiile financiare sunt dezvoltate și utilizate într-un ecosistem interconectat, în care riscurile se pot propaga rapid de la o piață la alta și de la o jurisdicție la alta. În aceste condiții, cooperarea dintre Autoritățile de Supraveghere devine o necesitate practică.

Trebuie să facem schimb de expertiză și experiență, să dezvoltăm o înțelegere comună mai solidă a riscurilor emergente și să ne consolidăm capacitatea de a răspunde coerent transformărilor care afectează sistemul financiar european în ansamblul său”, a mai spus Petrescu.

„Tocmai de aceea sper ca acest Forum să marcheze începutul unui dialog regional mai bine structurat, capabil să genereze idei, inițiative și forme concrete de cooperare.

Pentru România, transformarea digitală a finanțelor reprezintă o oportunitate importantă de a avansa în modernizarea economică. Avem potențialul de a dezvolta piețe de capital mai accesibile, de a încuraja o participare mai largă a investitorilor și de a consolida legătura dintre economisire și finanțarea companiilor.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este angajată să sprijine această dezvoltare prin practici moderne de supraveghere, un dialog constructiv cu participanții la piață și o implicare activă în procesele europene de reglementare.

Privind spre viitor, sunt convins că economiile cele mai bine plasate pentru a beneficia de transformarea digitală vor fi cele capabile să îmbine dinamismul inovării cu stabilitatea instituțională și încrederea publicului”, a adăugat președintele ASF.

„Această convingere stă la baza viziunii pe care dorim să o promovăm prin tema Forumului nostru - România Digitală: Încredere, Inovare și Competitivitate pentru Viitorul Finanțelor.

Doresc să vă exprim sincera mea apreciere tuturor pentru prezența dumneavoastră astăzi, pentru disponibilitatea de a împărtăși experiența și expertiza instituțiilor pe care le reprezentați și pentru contribuția la acest dialog important.

Doresc, de asemenea, să le mulțumesc în mod deosebit tuturor partenerilor implicați în organizarea acestui Forum pentru angajamentul lor și pentru contribuția valoroasă la realizarea acestui eveniment. Această cooperare reflectă angajamentul nostru comun față de dezvoltarea piețelor financiare, promovarea cunoașterii și o mai bună înțelegere a transformărilor care vor modela viitorul sectorului nostru.

Sper ca discuțiile de astăzi să aducă mai multă claritate asupra oportunităților care ne stau în față și să contribuie în mod real la consolidarea cooperării dintre instituțiile financiare din regiunea noastră, a mai declarat președintele ASF.