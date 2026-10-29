Alexandru Petrescu, Președinte ASF: Experiența României, în sprijinul pieței financiare din Republica Moldova

Din cuprinsul articolului Experiența României arată că adoptarea legislației trebuie însoțită de condiții care să încurajeze atât emisiunile, cât și participarea investitorilor.

Am participat astăzi, la Chișinău, la conferința internațională „From Mortgages to Markets: Building Long-Term Housing Finance”, organizată de Banca Națională a Moldovei, unde am prezentat experiența României în dezvoltarea pieței obligațiunilor garantate.

Aceste instrumente pot diversifica sursele de finanțare pe termen lung ale băncilor, susținând creditarea ipotecară și oferind investitorilor noi posibilități de plasament. Dezvoltarea lor poate contribui la o legătură mai strânsă între piața de capital și finanțarea economiei.

Contează nevoile de finanțare ale băncilor, regulile aplicabile fondurilor de pensii, asigurătorilor și fondurilor de investiții, precum și predictibilitatea procedurilor de listare. Aceste elemente trebuie analizate împreună pentru a construi o piață funcțională.

Am evidențiat și importanța informațiilor periodice, clare și comparabile despre activele care garantează obligațiunile. Transparența permite evaluarea riscurilor și fundamentarea deciziilor de investiții. Ea trebuie susținută de practici de distribuție responsabile, astfel încât cei care investesc să înțeleagă natura produselor și mecanismele de protecție de care beneficiază.

Apreciez colaborarea strânsă cu Banca Națională a Moldovei și cu Comisia Națională a Pieței Financiare. ASF va continua să ofere expertiză și asistență tehnică partenerilor din Republica Moldova, în sprijinul dezvoltării sectorului financiar și al parcursului european al țării.