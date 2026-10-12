Premierul desemnat Luca Niculescu continuă luni, 12 octombrie, consultările pentru formarea viitorului Guvern, urmând să discute cu USR, reprezentanții minorităților naționale și două grupuri parlamentare din afara principalelor partide: Uniți pentru România (UPR), din care face parte Victor Ponta, și PACE – Întâi România.

Potrivit programului anunțat de echipa sa, întâlnirile încep la ora 12:00, cu reprezentanții USR, la sediul partidului.

La ora 14:00 este programată discuția cu grupul minorităților naționale, urmată de consultările cu PACE – Întâi România, la ora 16:00, și cu UPR, la ora 17:00. Ultimele trei întâlniri ale premierului desemnat vor avea loc la Palatul Parlamentului.

Grupul Uniți pentru România s-a constituit în mai 2026, după destrămarea grupului parlamentar POT din Camera Deputaților, și este condus de deputatul Răzvan Chiriță.

Victor Ponta s-a alăturat grupului în iunie. În septembrie, parlamentarii UPR l-au susținut chiar pe fostul premier pentru funcția de prim-ministru, cerând o majoritate parlamentară clară și o soluție pentru depășirea blocajului politic.

După plecarea deputatului Călin Florin Groza la PSD, la 5 octombrie, grupul a rămas cu 16 membri. Întâlnirea cu Niculescu nu echivalează însă cu un angajament de susținere a viitorului Cabinet.

Premierul desemnat va discuta și cu PACE – Întâi România, grup constituit în 2025, format în principal din parlamentari proveniți din SOS România și POT. Printre membrii săi se numără senatorii Nadia-Cosmina Cerva, Ninel Peia, Clement Sava și Rodica Cușnir, precum și Cristian Bem.

Grupul s-a remarcat în timpul crizei politice prin propunerea ca Patriarhul Daniel să fie desemnat prim-ministru. Inițiativa, promovată în iunie de senatorul Clement Sava, era prezentată drept o posibilă soluție pentru obținerea unei majorități parlamentare largi.

Niculescu a discutat deja cu PSD, PNL și UDMR, fără să contureze până acum o majoritate clară. Premierul desemnat intenționează să depună joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista miniștrilor. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi în Parlament.