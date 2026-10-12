Politica

Luca Niculescu negociază cu Uniți pentru România și PACE – Întâi România

Luca Niculescu negociază cu Uniți pentru România și PACE – Întâi RomâniaLuca Niculescu și Nicușor Dan. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat Luca Niculescu continuă luni, 12 octombrie, consultările pentru formarea viitorului Guvern, urmând să discute cu USR, reprezentanții minorităților naționale și două grupuri parlamentare din afara principalelor partide: Uniți pentru România (UPR), din care face parte Victor Ponta, și PACE – Întâi România.

Ce program are luni Luca Niculescu

Potrivit programului anunțat de echipa sa, întâlnirile încep la ora 12:00, cu reprezentanții USR, la sediul partidului.

La ora 14:00 este programată discuția cu grupul minorităților naționale, urmată de consultările cu PACE – Întâi România, la ora 16:00, și cu UPR, la ora 17:00. Ultimele trei întâlniri ale premierului desemnat vor avea loc la Palatul Parlamentului.

Victor Ponta, în grupul Uniți pentru România

Grupul Uniți pentru România s-a constituit în mai 2026, după destrămarea grupului parlamentar POT din Camera Deputaților, și este condus de deputatul Răzvan Chiriță.

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Victor Ponta s-a alăturat grupului în iunie. În septembrie, parlamentarii UPR l-au susținut chiar pe fostul premier pentru funcția de prim-ministru, cerând o majoritate parlamentară clară și o soluție pentru depășirea blocajului politic.

Victor Ponta

Victor Ponta. Sursă foto: Captură video

După plecarea deputatului Călin Florin Groza la PSD, la 5 octombrie, grupul a rămas cu 16 membri. Întâlnirea cu Niculescu nu echivalează însă cu un angajament de susținere a viitorului Cabinet.

Niculescu va vorbi și cu parlamentarii plecați de la SOR România

Premierul desemnat va discuta și cu PACE – Întâi România, grup constituit în 2025, format în principal din parlamentari proveniți din SOS România și POT. Printre membrii săi se numără senatorii Nadia-Cosmina Cerva, Ninel Peia, Clement Sava și Rodica Cușnir, precum și Cristian Bem.

Grupul s-a remarcat în timpul crizei politice prin propunerea ca Patriarhul Daniel să fie desemnat prim-ministru. Inițiativa, promovată în iunie de senatorul Clement Sava, era prezentată drept o posibilă soluție pentru obținerea unei majorități parlamentare largi.

Niculescu a discutat deja cu PSD, PNL și UDMR, fără să contureze până acum o majoritate clară. Premierul desemnat intenționează să depună joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista miniștrilor. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi în Parlament.

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