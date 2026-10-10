Premierul desemnat Luca Niculescu spune, într-o postare pe Facebook, că este necesară adoptarea urgentă a unei rectificări bugetare pentru a evita blocaje în activitatea unor instituții publice.

Totodată, bugetul pentru 2027 trebuie finalizat până la sfârșitul acestui an, iar autoritățile trebuie să identifice măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile în perspectiva iernii.

În postarea publicată sâmbătă pe Facebook, în care a sintetizat principalele idei dintr-un interviu acordat unei televiziuni, Luca Niculescu a subliniat că urmărește formarea unui guvern stabil, orientat către Uniunea Europeană și NATO, capabil să adopte deciziile necesare României.

Discuțiile cu partidele politice au vizat atât punctele comune, cât și divergențele care trebuie depășite pentru constituirea viitorului executiv. Premierul desemnat a afirmat că există soluții, chiar dacă identificarea lor presupune negocieri și compromisuri.

Printre prioritățile programului de guvernare se numără disciplina finanțelor publice, îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare, predictibilitatea economică și respectarea angajamentelor asumate.

„Am discutat despre principalele direcții ale programului de guvernare: ordine în finanțele publice, o mai bună colectare a veniturilor statului, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor asumate, încurajarea investițiilor și sprijinirea mediului de afaceri. România are nevoie de investiții care să creeze locuri de muncă, să aducă dezvoltare și să ne facă economia mai competitivă”, a scris premierul desemnat.

Luca Niculescu a evidențiat și importanța investițiilor pentru crearea de locuri de muncă, dezvoltarea economiei și creșterea competitivității.

În plan social, acesta a menționat posibilitatea unei indexări prudente a pensiilor, în limitele resurselor bugetare, precum și necesitatea unei legi echitabile a salarizării în sectorul public.

Reducerea inegalităților reprezintă o altă prioritate. Niculescu a remarcat că, deși România a înregistrat progrese economice importante în ultimele decenii, beneficiile dezvoltării nu ajung în mod egal la toți cetățenii.

Agenda viitorului guvern include și apărarea și securitatea națională. În acest domeniu, premierul desemnat a subliniat necesitatea utilizării transparente a fondurilor europene din programul SAFE, astfel încât acestea să consolideze apărarea României și să contribuie la dezvoltarea industriei naționale.