Luca Niculescu continuă luni negocierile, cu USR și minoritățile

Premierul desemnat Luca Niculescu va continua luni consultările cu partidele și grupurile parlamentare pentru conturarea unei majorități care să susțină viitorul Guvern.

Potrivit echipei sale, Niculescu are programate întâlniri cu reprezentanții USR și cu Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Prima discuție este programată la ora 12:00, când premierul desemnat se va întâlni cu reprezentanții Uniunii Salvați România, la sediul partidului. Două ore mai târziu, de la ora 14:00, Luca Niculescu va discuta cu reprezentanții Grupului parlamentar al minorităților naționale, la Palatul Parlamentului.

Echipa premierului desemnat a precizat că programul consultărilor nu este încă definitiv și va fi completat în perioada următoare, pe măsură ce vor fi confirmate și alte întâlniri.

Consultările au început deja. Joi, Luca Niculescu a avut o discuție cu reprezentanții PSD, urmând să se întâlnească și cu liderii PNL și UDMR. Negocierile vizează atât susținerea parlamentară pentru viitorul Executiv, cât și prioritățile pe care acesta ar urma să le aibă în perioada următoare.

După întâlnirea cu PSD, premierul desemnat a prezentat câteva dintre obiectivele pe care le consideră urgente. Printre acestea se numără rectificarea bugetară, adoptarea bugetului de stat pentru anul 2027 până la sfârșitul acestui an și respectarea angajamentelor asumate în privința traiectoriei fiscale.

Luca Niculescu a menționat, de asemenea, îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat, în contextul în care viitorul Guvern va trebui să gestioneze presiunile asupra finanțelor publice.

În ceea ce privește formula viitorului Executiv, Niculescu a evitat să spună dacă va propune un Guvern politic sau unul tehnocrat. Premierul desemnat a precizat că este prea devreme pentru o astfel de concluzie și a subliniat că obiectivul său este formarea unui cabinet competent.

Potrivit lui Niculescu, persoanele propuse pentru funcțiile ministeriale trebuie să aibă pregătirea și competențele necesare pentru responsabilitățile pe care urmează să le preia.