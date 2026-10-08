Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat joi că programul de guvernare pe care îl pregătește ar putea include o indexare prudentă a pensiilor, însă decizia finală va fi luată după discuțiile cu partidele parlamentare. Declarația a fost făcută după întâlnirea cu liderii PSD, în cadrul negocierilor pentru formarea noului Guvern.

Niculescu a precizat că viitorul program va avea un capitol dedicat politicilor sociale, însă nu a avansat un procent sau o dată de la care pensiile ar urma să fie majorate. Premierul desemnat a subliniat că documentul nu este încă finalizat și că va ține cont de propunerile formațiunilor politice cu care negociază pentru obținerea sprijinului parlamentar.

După discuțiile cu reprezentanții PSD, Luca Niculescu a declarat că indexarea pensiilor este luată în calcul în cadrul viitorului program de guvernare.

Niculescu a explicat că nu dorește să prezinte măsuri definitive înainte de încheierea consultărilor cu partidele. „Înainte de toate, trebuie să discutăm cu toate partidele pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie”, a adăugat acesta.

Astfel, declarația nu reprezintă deocamdată o decizie privind procentul de majorare a pensiilor sau momentul în care aceasta ar putea fi aplicată.

Luca Niculescu a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pe 5 octombrie să formeze Guvernul, după o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare. Este a patra nominalizare pentru funcția de premier după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Premierul desemnat are la dispoziție zece zile pentru formarea Cabinetului și obținerea votului de învestitură în Parlament. În această perioadă, negocierile cu formațiunile politice sunt esențiale atât pentru stabilirea structurii viitorului Executiv, cât și pentru definitivarea programului de guvernare.

Joi, 8 octombrie, Niculescu a programat întâlniri cu PSD, PNL și UDMR. Discuțiile sunt axate pe prioritățile viitorului Guvern și pe programul de guvernare.

Tema indexării pensiilor apare și în lista de priorități prezentată de partidele cu care premierul desemnat negociază.

PSD a transmis că vrea discutarea unor măsuri economice și sociale înainte de a decide dacă va susține viitorul Executiv. Printre propunerile social-democraților se află și indexarea pensiilor civile și militare, precum și a indemnizației sociale pentru pensionari.

La rândul său, UDMR a anunțat că dorește ca viitorul program de guvernare să includă măsuri economice și indexarea pensiilor. Formațiunea a precizat că prioritatea imediată este instalarea unui Guvern cu puteri depline.

În acest context, declarația lui Luca Niculescu privind o „indexare prudentă” indică faptul că subiectul este analizat în cadrul negocierilor, dar nu oferă încă detalii privind valoarea creșterii.

Nicio decizie privind procentul de majorare În prezent, nu există un procent oficial stabilit pentru o eventuală indexare a pensiilor de la începutul anului 2027. Decizia va depinde de programul noului Guvern și de construcția bugetului pentru anul viitor.

Potrivit informațiilor disponibile, pensiile și salariile din sectorul public au fost menținute înghețate în ultimii doi ani, iar o eventuală majorare pentru 2027 reprezintă una dintre temele importante în negocierile politice actuale.

Luca Niculescu a transmis că este deschis la propunerile partidelor și că situația economică și politică necesită discuții cu toate formațiunile înainte de definitivarea programului de guvernare.