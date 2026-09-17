Grupul parlamentar „Uniți pentru România” l-a propus joi pe Victor Ponta pentru funcția de prim-ministru, la consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

Anunțul a fost făcut de liderul grupului, deputatul Răzvan-Mirel Chiriță, care a spus că formațiunea consideră necesară formarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline.

„Am finalizat consultările cu președintele României, domnul Nicușor Dan. Așa cum am precizat și în urma consultărilor anterioare, am venit către dânsul cu propunerea unui candidat la funcția de prim-ministru al României, în persoana domnului Victor Viorel Ponta”, a declarat Chiriță după întâlnirea de la Cotroceni.

Liderul UPR a explicat că formațiunea își menține propunerea și consideră că Ponta poate reprezenta o soluție în contextul actual. El a invocat experiența fostului premier și rezultatul obținut de acesta la alegerile prezidențiale.

Chiriță a susținut că România are nevoie de o relansare economică și financiară și de un Executiv cu atribuții complete.

„Avem nevoie cât mai urgent de un guvern cu puteri depline. Avem nevoie de o rectificare bugetară, astfel încât instituțiile statului să poată funcționa și cetățenii să poată beneficia de serviciile instituțiilor”, a afirmat deputatul.

Potrivit acestuia, propunerea înaintată președintelui îndeplinește condițiile pe care grupul le consideră necesare pentru formarea unui guvern funcțional.

Răzvan-Mirel Chiriță a mai afirmat că Victor Ponta beneficiază de susținerea cetățenilor, indicând numărul de voturi obținut de fostul premier la ultimele alegeri prezidențiale.

„La ultimul vot, a înregistrat aproximativ 1.300.000 de voturi”, a precizat liderul UPR.

Propunerea grupului parlamentar nu înseamnă însă că Ponta a fost desemnat premier. Potrivit procedurii constituționale, desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru îi revine președintelui, după consultarea formațiunilor reprezentate în Parlament.