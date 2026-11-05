Planurile privind măsurile fiscale și bugetul țării încep să prindă contur. Într-o intervenție televizată, prim-ministrul Luca Niculescu a oferit clarificări despre starea finanțelor publice și despre direcția pe care executivul o va urma în perioada următoare. Oficialul a subliniat că prioritățile actuale sunt evaluarea exactă a resurselor și reducerea cheltuielilor aparatului bugetar.

Pentru a avea un tablou complet al economiei, conducerea guvernului a solicitat o analiză detaliată din partea Ministerului Finanțelor. Rezultatele acestei evaluări vor oferi o imagine clară asupra contextului bugetar și fiscal actual, pe baza căreia se vor lua viitoarele decizii strategice.

”Peste două săptămâni, cam aşa, vom avea toate datele, am cerut un raport domnului ministru al Finanţelor. Este normal ca la începutul unui mandat să vrem să avem o situaţie cât mai clară a felului în care arată situaţia financiară, situaţia fiscală, situaţia bugetară, situaţia economică a României. Imediat după 15 noiembrie vom putea răspunde la această întrebare.

Avem nevoie de aceste date, am făcut o primă rectificare bugetară, vom mai face încă o rectificare. Misiunea ce mai imporantă pe care o avem de făcut până la finalul anului este elaborarea unui buget credibil pentru anul 2027”, a afirmat Luca Niculescu, joi seară, la Antena 3 CNN.

Construirea noului buget reprezintă un pas esențial pentru menținerea stabilității economice. Executivul își propune să respecte toate angajamentele externe asumate în fața Comisiei Europene, dar în același timp să protejeze veniturile populației afectate de scumpirile din ultimii ani.

”În acelaşi timp, trebuie să fie şi un buget care să corespundă şi nevoilor românilor. Românii sunt după doi ani dificili, în care preţurile au crescut, după doi ani în care au existat creşteri de TVA şi alte taxe, cred că este greu să mai vii cu alte măsuri de genul acesta.

Primul lucru pe care trebuie să-l facă statul este să strângă lui însuşi cureaua, să colecteze mai mult, să combată marea evaziune şi după aceea să se gândească la alte impozite şi taxe pentru cetăţeni. Dar nu este ceva la care vrem să ne gândim”, a adăugat prim-ministrul.

Măsurile prioritare vor viziona așadar eficientizarea colectării la bugetul de stat și reducerea risipei din sectorul public, opțiunea introducerii de noi dări fiind evitată în acest moment.