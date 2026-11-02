Salariul minim pe economie ar putea fi majorat de la 1 ianuarie 2027, dacă propunerea susținută de sindicate va fi acceptată de Guvern. Reprezentanții angajaților solicită o creștere de 675 de lei brut, astfel încât venitul minim lunar să ajungă la 5.000 de lei.

Primele discuții pe această temă sunt programate luni, 2 noiembrie, la Palatul Victoria, unde liderii confederațiilor sindicale urmează să aibă o întâlnire cu reprezentanții Executivului.

Propunerea va fi analizată și în raport cu posibilitățile bugetare și situația economică.

În prezent, salariul minim brut pe economie este de 4.325 de lei. Sindicatele propun majorarea acestuia la 5.000 de lei, începând cu prima zi a anului viitor.

Dacă solicitarea va fi aprobată, angajații plătiți cu salariul minim ar putea avea un venit net mai mare cu aproximativ 282 de lei pe lună. Potrivit Blocului Național Sindical, aproximativ 720.000 de persoane din România sunt remunerate la nivelul salariului minim.

Sindicaliștii consideră că majorarea ar contribui la îmbunătățirea puterii de cumpărare și ar ajuta salariații să facă față mai ușor cheltuielilor curente.

Propunerea este privită diferit de reprezentanții mediului de afaceri. Patronii susțin că o creștere a salariului minim ar aduce cheltuieli suplimentare pentru companii, în special pentru firmele care au deja dificultăți financiare. Unii antreprenori se tem că nu vor putea susține noile costuri și că ar putea ajunge în situația de a-și închide afacerile.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că instituția pe care o conduce trebuie să prezinte datele financiare necesare înaintea unei decizii guvernamentale.

„Rolul Ministerului de Finanțe este să propună parametrii credibili pentru aceste decizii, să precizeze în clar care-i spațiul fiscal disponibil, iar mai departe decizia va fi politică și se va lua în Guvern”, a spus Alexandru Nazare.

O hotărâre privind nivelul salariului minim este așteptată după cea de-a doua rectificare bugetară, posibil în a doua jumătate a lunii noiembrie.