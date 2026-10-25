Salariul minim în 2027. Când se va putea aplica majorarea

Salariul minim brut pe economie va fi menținut la 4.325 de lei de la 1 ianuarie 2027, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole. O eventuală creștere va fi discutată în săptămânile următoare, după ce Institutul Național de Statistică va transmite datele necesare stabilirii noii valori.

Ministrul a mai declarat că nivelul salariului minim va fi analizat pe baza indicatorilor economici și în urma consultărilor cu sindicatele și organizațiile patronale.

Potrivit lui Florin Manole, Ministerul Muncii așteaptă informațiile Institutului Național de Statistică, care vor fi introduse în formula legală de calcul. Aceasta ia în considerare productivitatea și indicatorii macroeconomici.

După primirea datelor, subiectul va fi discutat în Consiliul Național Tripartit, unde reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor vor analiza valoarea salariului minim.

„Discuția despre salariul minim trebuie să înceapă în săptămânile următoare”, a declarat ministrul Muncii.

Deocamdată, nu a fost anunțată o nouă valoare a salariului minim brut. Decizia urmează să fie luată după analiza datelor economice și consultările cu partenerii sociali.

Pe lângă discuțiile despre salariul minim, ministrul Muncii a anunțat că va pregăti o propunere deindexare a pensiilor, în conformitate cu prevederile legale. Documentul urmează să fie transmis Ministerului Finanțelor și premierului Luca Niculescu.

Florin Manole a susținut că indexarea nu mai poate fi amânată și a invocat dificultățile financiare cu care se confruntă pensionarii după doi ani în care măsura nu a fost aplicată. Ministrul a afirmat, de asemenea, că există resurse financiare pentru realizarea majorării.

Premierul Luca Niculescu urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor, în cadrul Consiliului Național Tripartit. Discuțiile au loc pe fondul nemulțumirilor legate de nivelul veniturilor, pensii și creșterea costului vieții.

Reprezentanții salariaților solicită măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare, deblocarea veniturilor și majorarea salariului minim brut cu 675 de lei.