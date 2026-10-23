Pensiile ar putea fi majorate de la 1 ianuarie 2027 cu un procent mai mic decât cel prevăzut de formula legală de indexare. Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor analizează mai multe variante, de la 5% la 7,3%, în funcție de resursele bugetare disponibile. Ministrul Muncii nu a confirmat procentul final, iar economistul Adrian Negrescu a estimat că majorarea ar putea fi de cel mult 3%.

Potrivit formulei legale, pensiile ar trebui indexate cu aproximativ 7,7%. Calculul include rata medie anuală a inflației, la care se adaugă jumătate din creșterea reală a salariului mediu brut.

Una dintre variantele analizate de autorități prevede însă o creștere de 5%, sub rata medie anuală a inflației, estimată la 7,3%. În acest scenariu, pensiile ar crește nominal, dar majorarea nu ar acoperi scumpirile, iar puterea de cumpărare a pensionarilor s-ar diminua.

Un alt scenariu presupune indexarea cu 7,3%, procent corespunzător inflației medii anuale. Aplicarea acestei variante depinde de situația finanțelor publice.

O indexare a pensiilor cu 7,3% ar presupune cheltuieli suplimentare de aproape 11 miliarde de lei. Autoritățile trebuie să stabilească dacă bugetul poate susține această creștere sau dacă va fi aleasă o variantă mai redusă.

În România sunt aproximativ patru milioane de pensionari, iar procentul de indexare va influența veniturile acestora începând din 2027.

Guvernul ia în calcul și acordarea unor ajutoare financiare unice pentru pensionari. Deocamdată, nici această măsură nu a fost stabilită, fiind condiționată de resursele bugetare.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că estimarea informală realizată de Casa Națională de Pensii indică o posibilă indexare de 7,3%.

Oficialul nu a confirmat însă că acesta va fi procentul aplicat de la începutul anului viitor și a evitat să anunțe o decizie înainte de finalizarea analizelor bugetare.

„Nu vreau să mă hazardez”, a spus Florin Manole.

Economistul Adrian Negrescu consideră că situația bugetară ar putea limita semnificativ posibilitățile de majorare a pensiilor. Acesta a avertizat că pensionarii nu ar trebui să se aștepte la o indexare mai mare de 3%, chiar și acest procent fiind condiționat de existența fondurilor necesare.

Potrivit economistului, Guvernul trebuie să găsească cel puțin 15 miliarde de euro pentru împrumuturi până la sfârșitul anului. În același timp, resursele financiare sunt insuficiente și pentru alte măsuri destinate susținerii economiei.

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că recuperarea imediată a pierderilor acumulate nu poate fi promisă, dar că autoritățile au obligația de a-i proteja pe cei mai vulnerabili și de a crea condițiile pentru refacerea veniturilor reale.

Acesta a anunțat că pensiile vor fi indexate începând din 2027, cu prudență și în limitele traiectoriei deficitului. Pensionarii cu venituri mici, familiile cu venituri reduse și gospodăriile afectate de costul energiei ar urma să beneficieze de sprijin țintit.

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că procesul de redresare economică a României a început în timpul guvernului condus de Ilie Bolojan, dar a făcut distincție între redresarea economică și creșterea bunăstării populației.

Băsescu și-a exprimat scepticismul în privința îndeplinirii rapide a promisiunilor făcute de liderii PSD, revenit la guvernare, inclusiv în ceea ce privește indexarea pensiilor și salariilor.

„Procesul de redresare economică este pornit de Bolojan. Acest proces de consolidare fiscală este un proces care face parte din redresarea economică. Dacă vă referiți la creșterea bunăstării, aici avem probleme. N-aș putea spune că declarațiile pe care le-au făcut liderii PSD se vor împlini foarte repede. Mi-e greu să cred că vor putea să facă indexări de pensii, salarii și alte cheltuieli”, a afirmat Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a spus că persoanele care se așteaptă la indexări de pensii și salarii în perioada imediat următoare au așteptări prea mari.

„Da, eu cred că așteaptă prea mult. Pentru că va trebui să vedem ce se întâmplă cu încasările și cheltuielile în prima parte a anului 2027. Nu se pot repezi, cu situația pe care o au acum, să treacă la indexări. Eu cred că vor fi prudenți”, a susținut Traian Băsescu.