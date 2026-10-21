Noul Guvern condus de Luca Niculescu preia o situație economică dificilă, iar promisiunile privind pensiile, taxele și sprijinirea populației ar trebui privite cu prudență. Este opinia jurnalistului Dragoș Bistricianu, exprimată în podcastul „Contrapunct”, difuzat pe canalul Hai România și moderat de Dan Andronic.

La discuție au participat și Liviu Alexa și Doina Gradea, care au analizat perspectivele noului Executiv, moștenirea guvernării conduse de Ilie Bolojan și șansele partidelor de a-și păstra sprijinul electoral.

Dragoș Bistricianu consideră că instalarea noului Guvern nu reprezintă o garanție că situația economică se va îmbunătăți. Jurnalistul a criticat lipsa unor măsuri concrete în programul de guvernare și a susținut că mediul de afaceri și populația au nevoie de soluții clare.

„Acum, pe de altă parte, să-și facă România așteptări că lucrurile se vor schimba în bine, asta ar fi o naivitate”, a afirmat Dragoș Bistricianu.

Acesta a susținut că programul de guvernare conține formulări generale, fără suficiente detalii despre modul în care vor fi puse în practică măsurile anunțate.

„În rest, nu zic că e o măsură bună sau rea, faptul că o scot, dar în rest, despre mediul de afaceri care a fost îngenunchiat în această perioadă, despre români, despre ce va face în continuare mai nimic”, a spus jurnalistul, referindu-se la eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și la celelalte măsuri economice.

În opinia sa, constrângerile bugetare vor limita posibilitatea Guvernului de a pune în aplicare toate promisiunile făcute populației.

Unul dintre subiectele discutate în podcast a fost posibilitatea indexării pensiilor și a reducerii unor taxe. Dragoș Bistricianu a apreciat că situația bugetară nu permite asumarea unor așteptări prea mari în privința acestor măsuri.

„Plus că au foarte multe obligații, inclusiv acea decizie pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție și poate vom discuta și despre ea, un miliard de euro, pe care trebuie să-l dea statul român și cu termen de executare în 10 zile”, a afirmat acesta în timpul discuției.

Jurnalistul a susținut că promisiunile privind majorarea pensiilor și reducerea taxelor trebuie evaluate în funcție de resursele disponibile.

„Povestea asta că se vor indexa pensiile, că va scădea TVA-ul, că vor scădea taxele, asta e o poveste, să nu o creadă nimeni, să o uităm de aici înainte”, a declarat Dragoș Bistricianu.

La rândul său, Dan Andronic a pus sub semnul întrebării impactul unei eventuale indexări reduse asupra veniturilor pensionarilor.

„La o pensie de 2000 de lei? 3,5, nu, hai să zic 10%, da? La o pensie de 2 milioane înseamnă 200 de lei. 10% pare așa, visul de aur al omenirii. În niciun caz nu se va ajunge la 10%. La 3,5% este o indexare simbolică”, a spus moderatorul.

Liviu Alexa a criticat modul în care partidele au gestionat economia și relația cu electoratul în ultimii ani. Jurnalistul a susținut că PSD ar putea încerca să profite de intrarea la guvernare pentru a-și consolida poziția, în ciuda problemelor economice.

„Eu, apropo de ce zicea Dragoș Bistrițeanu, eu cred că este ultimul tun. Dacă există un partid care stă cu mirosul foarte bine la Ciolan, eu cred că PSD a simțit că este ultimul tun pe care îl mai pot”, a afirmat Liviu Alexa.

Acesta a criticat și prestația liberalilor din anii anteriori, susținând că politicile adoptate au afectat mediul de afaceri și încrederea alegătorilor.

În ceea ce privește viitorul politic al noului Executiv, Dragoș Bistricianu a anticipat că nemulțumirea acumulată în rândul populației ar putea influența puternic următoarele alegeri.

„Cred că românii vor da un vot de ură împotriva PSD, PNL, USR și toți care au fost pe la butoane și va veni AUR la putere, repet, pe un vot de ură, efectiv de ură”, a spus jurnalistul, referindu-se la alegerile din 2028.

Doina Gradea a avut o perspectivă mai optimistă asupra noului Executiv. Aceasta a susținut că prezența unor oameni noi în structurile guvernamentale ar putea aduce schimbări și a apreciat că PSD are experiența necesară pentru a gestiona situația.

„Da, eu sunt un pic mai optimist. În primul rând, aseară după ce a fost votat guvernul în Parlament, m-am dus, am pus aspiratorul acasă și a tras chiar mai bine aspiratorul, știi?”, a spus Doina Gradea, într-o intervenție ironică.

Ulterior, aceasta și-a explicat poziția: „Lăsând gluma deoparte și a asuma ceva extrem de greu PSD, indiscutabil, dar eu cred că va face treabă”.

Doina Gradea a susținut și că noul Executiv ar trebui să evalueze activitatea ministerelor pentru a identifica problemele și a stabili măsurile necesare.