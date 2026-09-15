Jurnalistul Liviu Alexa a lansat recent în spațiul public un nou set de acuzații explozive la adresa fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea.

Într-o postare video recentă, Alexa susține, în urma unei vizite la Viena, că a obținut informații despre o „nouă brigadă” de influență și corupție orchestrată de fostul general SRI, axată pe contracte internaționale de armament. Care vizează accesul la Nicușor Dan.

Conform jurnalistului, după problemele legale ale fostului generalului Dumitru Dumbravă, Florian Coldea și-a reorganizat cercul de influență. Noua structură l-ar avea în prim-plan pe Ovidiu Zegheru, un personaj cu legături mai vechi în scandaluri de corupție. Potrivit lui Liviu Alexa, Zegheru este cunoscut în contextul celebrului dosar EADS cu securizarea frontierelor, fiind asociat cu contracte păguboase și firme precum Eurocopter.

Alexa menționează că acesta a condus în trecut un important post de radio important, Europa FM, în perioada în care acesta aparținea trustului Lagardère, entitate cu ramificații și în industria de armament.

În prezent, alături de controversatul om de afaceri „Nea Florică”, cunoscut și ca ex-generalul SRI Florian Coldea, Zegheru ar acționa ca reprezentant pentru mari companii de armament din Franța și Germania. Alexa susține că prosperitatea acestui grup este evidentă pe străzile Capitalei, unde Zegheru ar epata prin achiziții de lux, ceasuri, mașini scumpe, semn că rețeaua rulează din nou sume de ordinul milioanelor de euro.

Poate cea mai gravă acuzație din postarea lui Liviu Alexa vizează încercarea disperată a lui Florian Coldea de a-și deschide uși pe piața americană de armament, zonă în care și-ar fi pierdut influența după excluderea din SRI. Pentru a ajunge la Paolo Zampoli, cunoscut diplomat și apropiat al lui Donald Trump, „brigada” ar fi apelat la o filieră neobișnuită.

Conexiunea s-ar fi realizat prin intermediul lui Ion Mirea, patronul Fashion TV. Mirea ar fi primit aproximativ 100.000 de euro doar pentru a facilita întâlnirea cu Zampoli. Pentru a-și asigura influența la nivel înalt fără a lăsa urme financiare clasice, rețeaua i-ar fi plătit lui Paolo Zampoli suma de 300.000 de dolari în criptomonede. O acuzație gravă a ziaristului clujean.

Potrivit jurnalistului, toate aceste manevre financiare și asocieri neașteptate au un dublu scop:

Monopolizarea pieței de armament prin crearea unor punți de legătură atât cu industria europeană (Franța, Germania), cât și cu factori de decizie din SUA.

Dar și o demonstrație de forță. Coldea încearcă să demonstreze altor actori politici și de afaceri, fiind menționat, în treacăt, și numele președintelui Nicușor Dan că a rămas un jucător relevant și extrem de influent în ciuda problemelor sale penale recente.

În încheierea postării, Liviu Alexa concluzionează ironic cu privire la decăderea foștilor capi SRI, dispuși să se asocieze cu personaje din zona industriei de modeling și a cluburilor pentru a-și atinge scopurile financiare, subliniind că, în acest caz, „șpaga scuză mijloacele”.