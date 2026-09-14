Președintele Nicușor Dan a adus Marea Neagră în discuția despre securitatea nordului Europei, la Summitul European pentru Arctica din Finlanda, iar jurnalistul și analistul Dan Andronic consideră că mesajul transmis de șeful statului are o miză strategică și diplomatică importantă pentru România.

„El aduce Marea Neagră în discuția despre securitatea nordului Europei. Pare ciudat, nu? De ce susține președintele României că evoluțiile din Arctica, Marea Baltică și Marea Neagră au consecințe comune?”, scrie Dan Andronic.

Potrivit acestuia, unul dintre răspunsuri ține de interesul României ca securitatea regiunii Mării Negre să fie inclusă în planificarea și investițiile europene destinate apărării continentului.

„Pentru București, această abordare poate susține o miză diplomatică precisă: apărarea regiunii noastre să fie inclusă în planificarea și investițiile destinate securității întregului continent”, afirmă Andronic.

Jurnalistul explică faptul că legătura dintre Arctica și Marea Neagră are, în primul rând, o dimensiune militară. NATO definește flancul estic drept o zonă care se întinde din Oceanul Arctic până la Marea Neagră.

În acest context, securitatea României depinde de capacitatea întregii Alianțe de a descuraja și de a răspunde unei eventuale agresiuni.

Dan Andronic subliniază și importanța Arcticii pentru legăturile transatlantice. Regiunea reprezintă o poartă către Atlanticul de Nord, prin care trec rute importante pentru comerț, transport și comunicații între America de Nord și Europa.

Menținerea acestor rute deschise este esențială și pentru deplasarea rapidă a întăririlor militare către Europa.

Importanța strategică a Arcticii crește și pe fondul schimbărilor climatice, care facilitează accesul la noi rute de navigație și resurse energetice și minerale.

„Din perspectivă diplomatică, mesajul lui Nicușor Dan poate fi citit ca o pledoarie pentru solidaritate în ambele sensuri. România recunoaște că securitatea nordului Europei o privește direct. Această poziționare îi întărește argumentul pentru o implicare europeană consistentă și la Marea Neagră. De care nu prea am avut parte până acum...”, conchide Dan Andronic.