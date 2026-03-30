Arctica, scena confruntărilor strategice între marile puteri. Rusia și China își consolidează rapid dominația

Activitatea navală din Arctica a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani, transformând apele odinioară greu accesibile într-un spațiu de interes strategic major, potrivit CNBC.

Prezența sporită a navelor militare și a pazei de coastă din China și Rusia a atras atenția autorităților din Statele Unite, care consideră evoluțiile recente drept relevante pentru securitatea națională.

Ruta de navigație cunoscută sub numele de Pasajul de Nord-Vest, situată la nord de Canada și care leagă Oceanul Arctic de Atlanticul de Nord, a devenit tot mai utilizată.

Această cale maritimă poate reduce distanța de transport cu aproximativ 4.500 de mile marine, ceea ce înseamnă economii semnificative de timp și combustibil pentru navele comerciale.

Datele arată că peste 1.800 de nave au tranzitat rutele arctice în anul 2025, marcând o creștere de aproximativ 40% față de 2013. În același an, China a realizat 14 astfel de traversări, inclusiv cu o navă container operată de Cosco, prima de acest tip care a parcurs această rută.

„Din punct de vedere economic și comercial, este logic ca transportatorii să fie interesați de dezvoltarea acestei regiuni pentru a economisi timp”, a declarat Aaron Roth, responsabil de strategie federală și securitate în cadrul Chertoff Group.

Creșterea temperaturilor a extins perioada în care aceste rute pot fi utilizate, iar intervenția spărgătoarelor de gheață permite menținerea unor culoare navigabile. În prezent, Rusia și China au o prezență dominantă în acest domeniu.

Rusia deține o flotă de aproximativ 45 de spărgătoare de gheață în regiunea polară, dintre care opt sunt alimentate nuclear. China dispune de trei astfel de nave și are în construcție un spărgător nuclear. În comparație, Statele Unite au trei spărgătoare de gheață, unul dintre ele având o vechime de circa 50 de ani.

Potrivit lui Lou Sola, fost președinte al Comisiei Maritime Federale, această situație este legată de finanțare:

„Motivul pentru care am rămas atât de mult în urmă în cursa pentru Arctic sau în ceea ce privește spărgătoarele de gheață ține, în esență, de finanțarea Gărzii de Coastă a Statelor Unite”.

El a adăugat că instituția „s-a confruntat cu probleme de mentenanță” și a recurs la reutilizarea pieselor între nave pentru a menține operaționalitatea.

Oficialii din domeniul maritim consideră că intensificarea activităților în Arctica are implicații directe asupra securității. Statele Unite se consideră, de asemenea, o națiune arctică, iar dezvoltarea capacităților în regiune este privită ca o prioritate.

„Aceste nave de securitate arctică pe care Garda de Coastă le construiește vor oferi suveranitate, libertate de navigație și capacitate în regiune, pe care în prezent nu le avem”, a declarat Roth.

El a subliniat că există preocupări privind avantajele pe care alte state le-ar putea obține în nordul îndepărtat.

Interesul strategic pentru regiune este amplificat și de poziționarea geografică a rutelor maritime, care trec în apropierea Groenlandei. În acest context, relațiile cu Canada, Danemarca și statele din nordul Europei sunt considerate relevante pentru protejarea intereselor în zonă.

În paralel, cooperarea dintre China și Rusia în Arctica s-a intensificat. Cele două state au semnat un memorandum de înțelegere în aprilie 2023, urmat de un acord extins în octombrie pentru dezvoltarea unei rute comerciale cunoscute de China drept „Drumul Polar al Mătăsii”.

„Există, cu siguranță, o dimensiune geopolitică în aceste evoluții”, a spus Roth, referindu-se și la acordurile comerciale recente dintre China și Canada.

El a evidențiat și importanța strategică a regiunii:

„Cea mai scurtă distanță dintre Rusia și Statele Unite este prin acea rută, care trece prin apropierea Groenlandei și ajunge spre Regatul Unit”.

În acest context, administrația președintelui Donald Trump a anunțat inițiative pentru revitalizarea industriei navale. Programul lansat în 2025 prevede investiții de aproximativ 30 de miliarde de dolari, inclusiv pentru construirea a 11 nave de securitate arctică.

De asemenea, Garda de Coastă a anunțat un program separat pentru achiziția a 11 spărgătoare de gheață de dimensiuni medii, necesare pentru operațiuni în regiuni precum Marile Lacuri și coasta de est a Statelor Unite.

Printre companiile implicate în construcția acestor nave se numără Davie Defense, Bollinger Shipyards, Rauma Marine Constructions și Aker Arctic Technologies.

Davie Defense va construi cinci spărgătoare polare, dintre care primele două vor fi realizate în Finlanda, urmând ca producția să fie extinsă ulterior în Texas.

Directorul general al companiei, Kai Skvarla, a declarat că infrastructura existentă necesită modernizare: „Infrastructura este, în prezent, destul de uzată”. Planurile includ investiții între 700 de milioane și un miliard de dolari pentru modernizarea șantierelor navale.

Procesul de producție va fi susținut și prin extinderea forței de muncă, compania estimând angajarea a peste 2.000 de noi lucrători, care vor beneficia de programe de formare în Finlanda.