Arctica, o prioritate pentru Canada și țările nordice. Ce s-a decis la Oslo, pe fondul tensiunilor cu Rusia

Canada și cele cinci state nordice au decis să își consolideze cooperarea în regiunea arctică, într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice și rivalități strategice tot mai accentuate. Decizia a fost anunțată duminică, la Oslo, după întâlnirea dintre liderii Suediei, Norvegiei, Danemarcei, Finlandei, Islandei și Canadei.

Într-o declarație comună, participanții au reafirmat importanța colaborării și a respectării dreptului internațional într-un moment caracterizat de instabilitate globală.

Documentul subliniază angajamentul comun al celor șase state de a acționa împreună „într-un moment marcat de tensiuni geopolitice sporite, război şi numeroase crize”.

Premierul danez Mette Frederiksen a afirmat că actualul context global impune o cooperare mai strânsă între statele aliate.

„Având în vedere tot ceea ce se întâmplă acum, războiul din Ucraina, ridicarea, din păcate, a sancţiunilor împotriva Rusiei de către Statele Unite şi un război în Orientul Mijlociu, ţări precum cele ale noastre trebuie să rămână unite”, a declarat ea în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit liderilor prezenți la reuniune, cooperarea va fi extinsă în mai multe domenii strategice, inclusiv apărare, comerț, energie cu emisii reduse de carbon, tehnologie și exploatarea resurselor minerale.

În declarația prezentată la finalul întâlnirii, cele șase state și-au reafirmat și sprijinul pentru Ucraina în războiul declanșat de invazia rusă.

Reuniunea de la Oslo are loc într-un moment în care securitatea în regiunea arctică este analizată dintr-o perspectivă tot mai amplă, în contextul conflictului din Ucraina și al rivalităților dintre marile puteri.

Timp de decenii, Arctica a fost considerată o zonă relativ stabilă, guvernată de principiul așa-numitului „excepționalism arctic”, potrivit căruia cooperarea dintre statele din regiune funcționa separat de competițiile strategice globale.

În ultimii ani însă, situația s-a schimbat semnificativ. Relațiile dintre Rusia și statele occidentale s-au deteriorat după declanșarea războiului din Ucraina. În același timp, discuțiile privind statutul Groenlandei au readus regiunea în centrul atenției geopolitice.

Premierul canadian Mark Carney a avertizat că provocările pentru statele din zona arctică se multiplică.

„Cu toţii ne confruntăm cu o listă tot mai mare de provocări: provocări la adresa securităţii arctice, provocări legate de natura evoluţiei războiului şi provocări care decurg din interacţiunea dintre noile tehnologii şi conflicte - atât reale, cât şi virtuale - care se apropie tot mai mult de noi toţi”, a declarat el.

Reuniunea liderilor a coincis cu desfășurarea unui amplu exercițiu militar al NATO în nordul Europei. Aproximativ 32.000 de militari din 14 state aliate, inclusiv Statele Unite, participă la exercițiul Cold Response organizat în Norvegia și Finlanda.

Manevrele au loc în condiții de frig extrem și sunt destinate pregătirii trupelor pentru operațiuni militare în mediul arctic.

Liderii nordici și premierul canadian au indicat Rusia drept principala amenințare pentru securitatea regiunii.

Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, a atras însă atenția că, pe termen lung, și China ar putea deveni un actor important în zonă.

„Pe termen lung, vom putea vedea şi China”, a declarat acesta.