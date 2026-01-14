Hărți secrete și nave fantomă. Ce pregătesc Rusia și China în Arctica

Într-un context internațional în schimbare, un oficial militar de rang înalt din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a oferit declarații recente despre activitățile Rusiei și Chinei în regiunea arctică, potrivit Fox News.

Comentariile au fost făcute în timpul unei conferințe de securitate desfășurate în Suedia, unde a punctat evoluțiile din zona Arcticii și implicarea mai multor state în această zonă.

Generalul Alexus Grynkewich, comandant suprem aliat în Europa al NATO, a afirmat că Rusia și China își extind prezența în regiunea arctică din motive strategice și nu pentru cercetare științifică.

Potrivit acestuia, activitățile desfășurate de navele rusești și chineze în nordul extrem nu sunt orientate spre explorarea naturală a regiunii, ci spre obținerea de informații care să le servească scopurilor militare.

El a explicat că aceste nave efectuează „survey-uri batimetrice”, adică cartografierea fundului oceanic folosind sonar și alte senzori, ceea ce poate facilita, printre altele, navigarea submarinelor și identificarea punctelor strategice subacvatice.

Generalul a menționat creșterea numărului de patrule comune Rusia-China în apele nordice, inclusiv la nord de Alaska și în apropierea Canadei, subliniind că aceste operațiuni se concentrează pe scopuri strategice și nu științifice.

În declarațiile sale, el a spus:

„Nu studiază focile și urșii polari. Fac studii batimetrice și încearcă să-și dea seama cum pot contracara capacitățile NATO pe mare și sub apă.”

Conform informațiilor oficiale, aceste activități indică o aliniere tot mai strânsă între Kremlin și Beijing în ceea ce privește operațiunile navale în regiune.

Oficialul NATO a mai arătat că, pe lângă Rusia și China, alte state, precum Coreea de Nord și Iran, cooperează într-o manieră ce are legături cu interesele lor strategice globale. Această cooperare, spune el, se regăsește atât în Europa, cât și în nordul îndepărtat.

Training in the Arctic ❄️ NATO sea forces are practising together in the harsh conditions of the far north to keep this strategically important region safe 💪 pic.twitter.com/6GL9nmMwCU — NATO (@NATO) January 11, 2026

Totodată, el a precizat că, deși prezența Rusiei și Chinei este tot mai vizibilă, nu consideră că există o amenințare imediată asupra teritoriilor NATO, invocând faptul că resursele militare rusești sunt concentrate în continuare în Ucraina.

Ca răspuns la schimbările din regiune, Alianța Nord-Atlantică a intensificat măsurile de descurajare și coordonare între statele membre.

Printre acțiunile menționate se află consolidarea comenzii comune care să acopere operațiunile din zona arctică, îmbunătățirea infrastructurii de monitorizare și sporirea prezenței forțelor capabile să opereze în condiții extreme.

Generalul Grynkewich a subliniat faptul că majoritatea statelor arctice fac parte acum din NATO, ceea ce, din perspectiva Alianței, oferă o poziție strategică consolidată în fața provocărilor din regiune.

Regiunea arctică a devenit un punct de interes în creștere pentru statele cu resurse naturale bogate și rute maritime emergente, pe măsură ce gheața se retrage din cauza schimbărilor climatice. Acest fenomen deschide oportunități economice și logistice, dar ridică și întrebări legate de securitate și competiție geostrategică.

Declarațiile oficialului NATO au loc într-un moment în care discuțiile privind securitatea NATO în nordul îndepărtat sunt intensificate și după ce unele state membre și aliați explorează opțiuni pentru consolidarea cooperării militare în regiune.