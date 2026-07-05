Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, vor reprezenta România la Summitul NATO de la Ankara, care se va desfășura în perioada 7-8 iulie 2026. Cei doi fac parte din delegația oficială condusă de președintele Nicușor Dan, potrivit unui anunț transmis duminică de Ministerul Apărării Naționale.

În cadrul reuniunii, liderii statelor membre ale Alianței vor analiza principalele teme de securitate aflate pe agenda NATO, inclusiv implementarea deciziilor adoptate la precedentul summit, consolidarea apărării colective, investițiile în domeniul militar, dezvoltarea industriei de apărare și continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

„Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, fac parte din delegaţia României, condusă de Preşedintele Nicuşor Dan, care va participa, în perioada 7-8 iulie 2026, la Summitul NATO de la Ankara. Pe agenda reuniunii se află evaluarea progreselor în implementarea deciziilor adoptate la Summitul de la Haga, consolidarea apărării colective, creşterea investiţiilor în apărare, dezvoltarea industriei de apărare şi continuarea sprijinului pentru Ucraina”, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării.

Pe lângă participarea la lucrările summitului, Radu Miruță va lua parte și la NATO Security and Defence Industry Forum (NSDIF), eveniment organizat în marja reuniunii și dedicat întăririi cooperării dintre statele aliate în domeniul industriei de apărare. Forumul își propune să accelereze dezvoltarea capacităților industriale, creșterea producției și promovarea proiectelor de inovare în sectorul militar.

România va fi reprezentată la acest forum de delegații ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, precum și de companii din industria națională de apărare.

Totodată, ministrul Apărării va participa la reuniunea miniștrilor apărării din statele NATO și ai partenerilor din regiunea Indo-Pacific – Australia, Japonia, Noua Zeelandă și Republica Coreea –, precum și la recepția oficială organizată pentru miniștrii apărării din țările membre ale Alianței.

Cea de-a doua zi a summitului din Turcia va fi rezervată reuniunii Consiliului Nord-Atlantic la nivelul șefilor de stat și de guvern.

În același timp, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, va promova poziția României privind întărirea capacității de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic, cu accent pe securitatea din regiunea Mării Negre, precum și continuarea adaptării structurilor și capabilităților militare necesare punerii în aplicare a deciziilor adoptate de Alianță.