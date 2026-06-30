NATO traversează un proces de adaptare la actualul context de securitate, iar Statele Unite nu au în vedere retragerea din alianță, a declarat ministrul turc al Apărării, Yasar Guler, înaintea summitului NATO care va avea loc la Ankara în perioada 7-8 iulie, potrivit Reuters.

Declarațiile vin într-un moment în care aliații discută despre împărțirea responsabilităților în cadrul organizației, majorarea cheltuielilor pentru apărare și consolidarea cooperării militare, pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Turcia va găzdui reuniunea liderilor celor 32 de state membre NATO, alături de reprezentanți ai unor state partenere din regiunea Golfului și din Asia-Pacific. Summitul este programat pentru 7 și 8 iulie și se anunță unul dintre cele mai importante din ultimii ani pentru viitorul alianței.

Agenda reuniunii include consolidarea unității NATO, evaluarea angajamentelor privind creșterea cheltuielilor pentru apărare, extinderea cooperării în industria de apărare și continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

Într-un interviu acordat Reuters, ministrul turc al Apărării a respins ideea că NATO s-ar confrunta cu o criză existențială.

„NATO continuă să fie o platformă fără egal și fundamentală pentru securitatea și apărarea euro-atlantică. Considerăm perioada pe care o traversăm nu drept o criză, ci un proces de adaptare la mediul de securitate aflat în schimbare”, a declarat Yasar Guler.

Oficialul turc a subliniat că Ankara dorește să fie implicată mai activ în inițiativele europene din domeniul apărării, argumentând că securitatea continentului trebuie construită cu participarea Turciei.

Potrivit ministrului turc, Washingtonul nu intenționează să se retragă din NATO, însă solicită statelor europene și Canadei să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea Europei.

Acest mesaj se înscrie în dezbaterile privind împărțirea sarcinilor în cadrul alianței, un subiect aflat de mai mult timp pe agenda NATO și readus în prim-plan înaintea summitului de la Ankara.

În paralel, discuțiile dintre liderii aliați vor aborda și întărirea capacităților de apărare colectivă, dezvoltarea industriei de profil și coordonarea răspunsului la principalele provocări de securitate din regiunea euro-atlantică.