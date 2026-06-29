Scenariu alarmant pentru Europa: Serviciile de informații avertizează că o confruntare militară limitată cu Rusia este posibilă în viitorul apropiat.

Europa se află în prezent într-o zonă gri, situată la granița fragilă dintre pace și război. Acesta este semnalul de alarmă tras de Ministerul olandez al Apărării în cel mai recent raport anual privind strategia de securitate. Documentul relevă o realitate îngrijorătoare legată de intențiile pe termen lung ale Moscovei și de capacitatea continentului de a reacționa în fața unor noi agresiuni, conform AFP.

Conform analizelor detaliate de serviciile de informații, Federația Rusă își calibrează forțele pentru o perioadă prelungită de tensiuni. Oficialii de la Haga indică faptul că riscul unei acțiuni militare directe nu a fost niciodată mai palpabil în istoria recentă a blocului nord-atlantic.

Raportul strategic subliniază că planurile Kremlinului depășesc granițele actuale ale conflictului din țara vecină. Evaluările arată că o pauză operațională sau încheierea ostilităților pe frontul ucrainean nu va aduce neapărat stabilitate, ci ar putea constitui doar o fereastră de reîarmare pentru Moscova.

„Serviciile de informaţii olandeze consideră că Rusia se pregăteşte pentru o confruntare pe termen lung cu Europa”, se mai arată în raport.

Mai mult decât atât, specialiștii în securitate au elaborat și o prognoză privind intervalul de timp în care Flancul Estic sau alte regiuni vulnerabile ar putea deveni ținte ale armatei ruse.

„În cel mai rău scenariu, un război limitat împotriva membrilor NATO ar putea avea loc la un an de la încheierea războiului rusesc din Ucraina”, se mai spune în raport.

Aceste date extrem de îngrijorătoare vin într-un moment cheie pentru diplomația internațională. Aliații se reunesc în capitala Turciei, Ankara, în zilele de 7 și 8 iulie, în cadrul unui summit unde amenințarea de la Răsărit va domina agenda discuțiilor.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a oferit o perspectivă similară privind calendarul de acțiune al Moscovei. Oficialul a subliniat că timpul pe care Europa îl are la dispoziție pentru a-și consolida apărarea este extrem de scurt.

„Rusia ar putea fi gata să folosească forţa militară împotriva NATO în termen de cinci ani”, a declarat Mark Rutte.

Pentru a face față acestor provocări de securitate fără precedent, Olanda a decis să își restructureze prioritățile bugetare și logistice. Planul național prevede investiții masive în tehnologii de ultimă generație, cu un accent deosebit pe sistemele de armament fără pilot.

Obiectivul asumat de guvernul de la Haga este ca, în termen de cinci ani, jumătate din capacitățile operaționale ale armatei olandeze să fie reprezentate de drone. Pentru a accelera acest proces, se va înființa un laborator de dezvoltare specializat, menit să proiecteze sisteme capabile să neutralizeze amenințările aeriene similare.

Ministrul apărării, Dilan Yesilgoz, a pus sub semnul întrebării rapiditatea cu care statele europene reușesc să se adapteze la noul context geopolitic.

„Întrebarea este dacă Europa şi Olanda vor fi suficient de puternice la timp pentru a ne proteja libertatea, securitatea şi modul de viaţă”, a declarat ministrul apărării, Dilan Yesilgoz.

Oficialul de la Haga a concluzionat prin a aminti că efortul colectiv pentru menținerea păcii reprezintă o datorie istorică ce revine fiecărei generații de cetățeni europeni.

„Aceasta este responsabilitatea fiecărei generaţii, dar rareori a fost atât de urgentă”, a adăugat Yesilgoz.