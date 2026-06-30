Deputatul PSD și fost ministru al Apărării, Mihai Fifor, a criticat marți, printr-un mesaj publicat pe Facebook, modul în care România se pregătește pentru Summitul NATO de la Ankara.

Acesta a descris reuniunea drept una „complicată, cu multe necunoscute” și a susținut că actualul context politic intern afectează credibilitatea delegației române.

Declarațiile au fost făcute la o zi după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în cadrul căreia au fost aprobate obiectivele pe care România le va susține la summit. Potrivit lui Fifor, întâlnirea de la Ankara va influența direcția Alianței Nord-Atlantice în următorii ani.

În mesajul său, fostul ministru al Apărării afirmă că provocările summitului sunt amplificate de situația politică internă și de componența delegației române.

Mihai Fifor susține că România va fi reprezentată de președintele Nicușor Dan, alături de miniștrii Apărării și Afacerilor Externe și de șeful Statului Major al Apărării. În opinia sa, această formulă ridică semne de întrebare privind capacitatea delegației de a reprezenta eficient interesele țării în cadrul unor discuții strategice.

Deputatul PSD consideră că obiectivele asumate de România trebuie susținute de credibilitatea instituțională a statului, nu doar de documentele aprobate înaintea reuniunii.

Fifor a remarcat că lista de priorități aprobată de CSAT include principalele teme strategice urmărite de România în cadrul NATO, printre care:

consolidarea Flancului Estic;

securitatea regiunii Mării Negre;

dezvoltarea industriei naționale de apărare;

implementarea programului SAFE;

sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova;

întărirea posturii NATO în regiune.

Potrivit acestuia, aceste obiective sunt importante, însă succesul lor depinde și de imaginea și credibilitatea statului român în fața aliaților.

În analiza sa, Mihai Fifor a făcut referire și la declarațiile președintelui american Donald Trump privind participarea la summit, apreciind că acestea reflectă complexitatea actualului context geopolitic.

Fostul ministru consideră că reuniunea de la Ankara se desfășoară într-un moment deosebit de sensibil pentru Alianța Nord-Atlantică, în condițiile evoluțiilor de securitate din regiune și ale dezbaterilor privind viitorul relației transatlantice.

În mesajul publicat pe Facebook, deputatul PSD a comparat situația României cu cea a Poloniei, susținând că statul vecin continuă să investească în modernizarea forțelor sale armate, inclusiv prin programe de achiziție de submarine.

Fifor afirmă că România trebuie să își consolideze capacitățile militare și să demonstreze, prin măsuri concrete, că poate fi un furnizor credibil de securitate pe Flancul Estic al NATO.