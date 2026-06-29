Turcia se așteaptă ca summitul NATO programat pentru 7-8 iulie la Ankara să consolideze unitatea Alianței și să aducă progrese privind eliminarea restricțiilor din comerțul cu echipamente de apărare, a declarat luni președintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Liderul turc a transmis că Ankara dorește, de asemenea, să fie implicată în inițiativele europene menite să întărească securitatea continentului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat la Istanbul, la care au participat parlamentari din statele membre NATO.

Mesajul vine cu doar câteva zile înainte ca Turcia să găzduiască reuniunea liderilor celor 32 de state membre ale Alianței Nord-Atlantice, alături de reprezentanți ai unor state partenere din regiunea Golfului și din Asia-Pacific.

Reuniunea de la Ankara se desfășoară într-un moment dificil pentru NATO, pe fondul dezbaterilor privind împărțirea responsabilităților între aliați, creșterea cheltuielilor pentru apărare și diferențelor de opinie privind implicarea statelor membre în protejarea rutelor maritime din Strâmtoarea Ormuz.

În ultimele săptămâni, Statele Unite și-au exprimat nemulțumirea față de nivelul redus de implicare al unor aliați în eforturile de securizare a acestei zone strategice, afectată de conflictul dintre SUA, Israel și Iran.

În același timp, războiul din Ucraina și conflictul din Fâșia Gaza continuă să domine agenda de securitate internațională.

Potrivit lui Erdogan, toate aceste dosare vor fi discutate în cadrul summitului, alături de alte provocări de securitate care afectează statele membre.

Președintele Turciei a declarat că principala așteptare a Ankarei este ca summitul să producă rezultate care să consolideze solidaritatea dintre aliați și să respecte interesele de securitate ale fiecărui stat membru.

„Principala noastră așteptare de la summit este obținerea unor rezultate care să protejeze sensibilitățile de securitate națională ale aliaților și să consolideze spiritul de solidaritate și unitate al Alianței”, a afirmat Erdogan.

Liderul turc a susținut că împărțirea responsabilităților în cadrul NATO trebuie să fie echilibrată și echitabilă. În opinia sa, acest obiectiv nu poate fi atins atât timp cât unele state mențin restricții asupra exporturilor și cooperării în domeniul industriei de apărare.

„Dacă vrem să facem față provocărilor cu care ne confruntăm, trebuie să eliminăm restricțiile privind comerțul din industria de apărare și să împărțim responsabilitățile într-un mod echilibrat și corect”, a declarat președintele turc.

Recep Tayyip Erdogan a afirmat că Turcia și-a respectat angajamentele privind cheltuielile pentru apărare asumate în cadrul NATO, însă consideră că aportul țării sale la securitatea Europei nu este întotdeauna recunoscut.

În acest context, Ankara solicită să fie inclusă în toate inițiativele europene privind apărarea și securitatea.

Totodată, liderul turc a declarat că se așteaptă la un sprijin mai consistent din partea aliaților pentru eforturile Turciei împotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), organizație aflată în conflict cu autoritățile turce de peste patru decenii.

Turcia critică de mai mulți ani restricțiile și embargourile impuse de Statele Unite și unele state europene asupra cooperării din industria de apărare. Aceste măsuri au fost adoptate în urma unor divergențe privind politica externă a Ankarei și a relațiilor sale cu Rusia.

Autoritățile turce susțin că astfel de restricții afectează spiritul de cooperare din cadrul NATO și încetinesc dezvoltarea industriei de apărare atât în Turcia, cât și în cadrul Alianței.

Summitul NATO de la Ankara este așteptat să ofere liderilor statelor membre ocazia de a discuta atât provocările de securitate actuale, cât și viitorul cooperării militare dintre aliați, într-un context geopolitic marcat de conflicte și tensiuni regionale.