Politica

Nicușor Dan, întâlnire cu Erdogan la Istanbul. Securitatea în zona Mării Negre, pe agenda discuțiilor

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Nicușor Dan, întâlnire cu Erdogan la Istanbul. Securitatea în zona Mării Negre, pe agenda discuțiilorNicusor Erdogan. Sursa foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, va merge sâmbătă la Istanbul, unde va participa, alături de Recep Tayyip Erdoğan, la ceremonia de acordare a pavilionului navei „Contraamiral August Roman”, o corvetă din clasa HISAR destinată Forțelor Navale Române, potrivit anunțului făcut de Administrația Prezidențială. 

Nicușor Dan, față în față cu Recep Tayyip Erdogan

Evenimentul va avea loc la Șantierul Naval Istanbul și marchează intrarea oficială a navei în serviciul operativ al Marinei Române. După finalizarea formalităților și a etapelor tehnice necesare, nava urmează să fie dislocată în România.

Potrivit Administrației Prezidențiale, noua corvetă va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale României în regiunea Mării Negre, într-un context regional marcat de provocări de securitate.

„Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere şi reacţie, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acţiune navală - suprafaţă, antiaerian şi antisubmarin - şi poate executa misiuni de interzicere a acţiunilor inamice, protecţia infrastructurii critice şi a forţelor proprii, apărarea comunicaţiilor maritime şi altele”, arată Administrația Prezidențială.

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Turcia

Sursa foto: Pixabay

Subiectele aflate pe agenda discuțiilor

Pe lângă participarea la ceremonie, șeful statului român va avea o întrevedere bilaterală cu președintele turc. Discuțiile sunt programate să vizeze principalele teme de pe agenda Parteneriatului Strategic dintre România și Turcia, situația de securitate din regiune, precum și pregătirile pentru viitorul summit NATO programat la Ankara, în perioada 7-8 iulie.

Nicuşor Dan, după prima reuniune a grupului Prietenii Coeziunii la Bruxelles

Președintele României, Nicușor Dan, și premierul Italiei, Giorgia Meloni, au convocat joi prima reuniune la nivel de lideri a grupului „Prietenii Coeziunii”, în contextul negocierilor privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

„Vom continua să pledăm pentru un buget al UE ambiţios, cu resurse suficiente pentru politica de coeziune şi politica agricolă comună, precum şi pentru consolidarea competitivităţii generale în întreaga Uniune Europeană”, a scris preşedintele Dan.

Discuțiile au avut loc pe fondul dezbaterilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene. Comisia Europeană a propus un buget de aproximativ 2.000 de miliarde de euro pentru intervalul 2028-2034, însoțit de modificări semnificative ale principalelor programe de finanțare europene.

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