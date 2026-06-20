România și Turcia vor extinde parteneriatul strategic bilateral, cu accent pe securitatea la Marea Neagră, protejarea infrastructurii critice și cooperarea în industria de apărare, a anunțat sâmbătă președintele României, Nicușor Dan, după întâlnirea avută cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Discuțiile dintre cei doi lideri au vizat proiectele comune din regiunea Mării Negre, pregătirile pentru viitorul summit NATO și oportunitățile de colaborare economică și militară. Anunțul este important în contextul provocărilor de securitate din regiune și al interesului României pentru dezvoltarea infrastructurii energetice offshore.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că cele două state au interese comune în zona Mării Negre și colaborează deja în cadrul unui proiect regional de deminare desfășurat împreună cu Bulgaria.

Potrivit acestuia, autoritățile române speră ca toate formalitățile necesare pentru dezvoltarea proiectului să fie finalizate până la următoarea reuniune bilaterală de la Ankara.

Unul dintre principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirii a fost securizarea infrastructurii submarine din Marea Neagră, considerată esențială pentru proiectele energetice și de transport din regiune.

Nicușor Dan a explicat că România este interesată de protejarea instalațiilor care susțin exploatarea resurselor naturale offshore, inclusiv a zăcămintelor de gaze naturale din Marea Neagră.

„Vom extinde acest parteneriat pentru infrastructura submarină din Marea Neagră și asta este important pentru noi, pentru că avem interesul să exploatăm gaze din Marea Neagră și alte infrastructuri subterane”, a afirmat președintele.

Creșterea importanței infrastructurii submarine a devenit un subiect major de securitate în Europa după incidentele care au vizat conducte și cabluri strategice în ultimii ani.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și pregătirile pentru viitorul summit NATO care urmează să fie găzduit de Turcia, precum și dezvoltarea colaborării în domeniul industriei de apărare.

„Am discutat de summit-ul NATO care urmează la Ankara și de posibilitățile de colaborare în industria militară”, a declarat Nicușor Dan.

Cooperarea în domeniul apărării este una dintre direcțiile urmărite de România în contextul consolidării capacităților militare ale statelor membre NATO și al creșterii investițiilor în producția de echipamente de apărare.

Președintele României a făcut referire și la interesul autorităților de a atrage investiții străine în industria națională de apărare.

Acesta a menționat că o companie privată din Turcia a achiziționat recent o companie românească din Mediaș, exemplu pe care l-a prezentat drept o oportunitate pentru revitalizarea sectorului.

Potrivit lui Nicușor Dan, industria românească de apărare dispune de resurse umane și capacități industriale care pot deveni atractive pentru investitori, în condițiile unei modernizări a managementului și a infrastructurii existente.