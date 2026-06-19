Monica Macovei a publicat un mesaj în care comentează situația lui Ciprian Ciucu, plasat sub control judiciar de DNA, și decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție în cazul lui Dominic Fritz. Fostul ministru al Justiției susține că cele două situații ar avea implicații politice și formulează acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan și a unor lideri din PNL.

Fostul ministru al Justiției a reacționat public după ce primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar într-un dosar instrumentat de DNA, iar ÎCCJ a respins recursul formulat de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, împotriva Agenției Naționale de Integritate.

Într-o postare publicată pe Facebook, Monica Macovei a susținut că evenimentele petrecute în aceeași zi au avut un impact asupra PNL și USR.

„Joia mizerabila si un Blitzkrieg. Ciprian Ciucu, sustinator al domnului Bolojan este chemat la DNA si pus sub control judiciar, ICCJ condusa de Savonea respinge recursul lui Dominic Fritz impotriva ANI, iar Tribunalul Ilfov anuleaza decizii interne ale PNL fara nicio competenta si nicio baza legala cu intentia de a impiedica congresul PNL si excluderea uselistilor. Deciziile politice ale partidelor nu sunt in competenta judecatorilor”, a scris Monica Macovei referindu-se și la o hotărâre pronunțată de Tribunalul Ilfov privind decizii interne ale PNL.

În continuarea mesajului, fostul ministru a susținut că evenimentele respective ar fi avut scopul de a afecta cele două partide.

„Nu cred că președintele Dan și aripa pesedista din PNL sunt străini de mizeriile de ieri, ba chiar cred că le-au planificat cu intentia de a lovi si rupe PNL si USR.”

Macovei a comentat și desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

„Nicusor Dan nu avea cum sa il cunoasca pe Vestea, eu cred ca l-a preluat via Predoiu.”

În aceeași postare, Monica Macovei a formulat noi acuzații la adresa PSD și a comentat declarațiile recente privind schimbarea Guvernului.

„De la PSD ne așteptăm la orice mizerie după 3 mineriade, Colectiv, grenade si gaze in 10 august 2018. PESEDAN tocmai ne-a spus ca Guvernul nu trebuia să cadă și ca oamenii apreciază ce a făcut Veștea. Incredibil !”, a scris Monica Macovei pe pagina sa de Facebook.