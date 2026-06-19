Politica

USR îl menține pe Dominic Fritz la conducerea partidului după decizia ÎCCJ. Liderul formațiunii va contesta cazul la CEDO

Comentează știrea
USR îl menține pe Dominic Fritz la conducerea partidului după decizia ÎCCJ. Liderul formațiunii va contesta cazul la CEDODominic Fritz. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Biroul Național al USR a decis vineri seară, în unanimitate, ca Dominic Fritz să rămână președintele partidului, după hotărârea definitivă pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul privind raportul ANI referitor la conflictul de interese administrativ. Formațiunea susține că va continua demersurile juridice și politice în sprijinul liderului său.

Conducerea USR i-a reconfirmat mandatul lui Dominic Fritz

Liderii USR au decis în unanimitate ca Dominic Fritz să își păstreze funcția de președinte al partidului, după verdictul pronunțat de Înalta Curte de Casație și Justiție în procesul care a avut ca obiect raportul Agenției Naționale de Integritate.

Formațiunea consideră că hotărârea instanței este incorectă și anunță că Dominic Fritz va continua toate căile legale disponibile pentru contestarea situației. De asemenea, liderul USR urmează să solicite reconfirmarea sprijinului politic în cadrul Congresului partidului programat pentru luna octombrie.

„Considerăm că decizia ICCJ este profund nedreaptă și disproporționată. Vorbim despre o situație în care nu există niciun folos personal, niciun prejudiciu și nicio faptă de corupție, ci despre o interpretare excesivă a legislației privind conflictul de interese”, a declarat Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR.

Schimbare de strategie pentru turiștii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu rezervările
Schimbare de strategie pentru turiștii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu rezervările
Zece dintre cele mai bizare reguli de la bloc din lume. Unele pot aduce amenzi serioase
Zece dintre cele mai bizare reguli de la bloc din lume. Unele pot aduce amenzi serioase

USR respinge interpretările privind mandatul de primar

În reacția transmisă după decizia instanței, Cristian Seidler a susținut că PSD încearcă să creeze confuzie în spațiul public cu privire la efectele juridice ale hotărârii definitive. Potrivit reprezentantului USR, legislația aflată în vigoare nu ar permite prefectului să dispună încetarea mandatului de primar al municipiului Timișoara într-o situație de conflict de interese administrativ.

„PSD încearcă să inducă în eroare opinia publică în privința efectelor deciziei instanței. Prefectul județului Timiș are obligația legală de a aplica prevederile legii, indiferent cine ocupă funcția”, a transmis Seidler.

USR a invocat și un caz din anul 2023, pe care îl consideră similar, referitor la primarul orașului Recaș.

„Exact același lucru s-a întâmplat și în anul 2023, când prefectul de atunci, și actual președinte al PSD Timișoara, Mihai Ritivoiu, a emis ordinul de sancționare a primarului din Recaș, aflat într-o situație similară de conflict de interese administrativ. Atunci prefectul PSD de Timiș Mihai Ritivoiu a aplicat o amendă de 10% din salariu pe o perioadă de 6 luni pentru primarul din Recaș. Care este diferența dintre cei doi primari, că Dominic Fritz este de la USR și trebuie eliminat?”, a afirmat purtătorul de cuvânt al partidului.

sursa: Facebook

Dominic Fritz va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Formațiunea a anunțat că Dominic Fritz va continua procedurile judiciare și va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

USR susține că situația trebuie analizată inclusiv din perspectiva normelor europene privind exercitarea mandatului public și protejarea drepturilor fundamentale.

„Dominic Fritz va continua toate demersurile legale pentru apărarea drepturilor sale și va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Această situație trebuie analizată și din perspectiva standardelor europene privind drepturile fundamentale și exercitarea mandatului public”, a mai declarat Cristian Seidler.

USR susține că nu va renunța la demersurile sale

În comunicatul transmis după ședința Biroului Național, USR afirmă că va continua să susțină poziția lui Dominic Fritz și că nu va face concesii în acest caz.

Formațiunea prezintă situația drept una cu implicații politice și susține că miza depășește cazul liderului său.

„România are nevoie de instituții puternice, de reguli aplicate egal pentru toți și de lideri care nu acceptă obediența ca regulă de funcționare a vieții publice”, se arată în comunicatul USR.

Stiri calde

20:44 - Adrian Veștea, cu câteva ore înainte de Congresul PNL. Scenariul de care se teme premierul desemnat

20:35 - Negocieri tensionate pentru bugetul UE 2028-2034. Statele din Est și Sud cer fonduri suplimentare

20:25 - Regele Charles plătește din buzunarul propriu pentru întoarcerea lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Toate detalii...

20:16 - Anne Hathaway a anunțat că va deveni mamă pentru a treia oară. Cum arată actrița

20:05 - De la Înalta Curte, direct la târgul de animale! Planul lui Călin Georgescu pentru duminică

20:04 - PNL, Congres Extraordinar: Termen-limită pentru a depune moțiunile pentru șefia partidului

HAI România!

Terorism fără teroriști

Terorism fără teroriști

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Televiziunea dispare sau se reinventează?

Televiziunea dispare sau se reinventează?

Proiecte speciale