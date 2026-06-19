Biroul Național al USR a decis vineri seară, în unanimitate, ca Dominic Fritz să rămână președintele partidului, după hotărârea definitivă pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul privind raportul ANI referitor la conflictul de interese administrativ. Formațiunea susține că va continua demersurile juridice și politice în sprijinul liderului său.

Liderii USR au decis în unanimitate ca Dominic Fritz să își păstreze funcția de președinte al partidului, după verdictul pronunțat de Înalta Curte de Casație și Justiție în procesul care a avut ca obiect raportul Agenției Naționale de Integritate.

Formațiunea consideră că hotărârea instanței este incorectă și anunță că Dominic Fritz va continua toate căile legale disponibile pentru contestarea situației. De asemenea, liderul USR urmează să solicite reconfirmarea sprijinului politic în cadrul Congresului partidului programat pentru luna octombrie.

În reacția transmisă după decizia instanței, Cristian Seidler a susținut că PSD încearcă să creeze confuzie în spațiul public cu privire la efectele juridice ale hotărârii definitive. Potrivit reprezentantului USR, legislația aflată în vigoare nu ar permite prefectului să dispună încetarea mandatului de primar al municipiului Timișoara într-o situație de conflict de interese administrativ.

„PSD încearcă să inducă în eroare opinia publică în privința efectelor deciziei instanței. Prefectul județului Timiș are obligația legală de a aplica prevederile legii, indiferent cine ocupă funcția”, a transmis Seidler.

USR a invocat și un caz din anul 2023, pe care îl consideră similar, referitor la primarul orașului Recaș.

„Exact același lucru s-a întâmplat și în anul 2023, când prefectul de atunci, și actual președinte al PSD Timișoara, Mihai Ritivoiu, a emis ordinul de sancționare a primarului din Recaș, aflat într-o situație similară de conflict de interese administrativ. Atunci prefectul PSD de Timiș Mihai Ritivoiu a aplicat o amendă de 10% din salariu pe o perioadă de 6 luni pentru primarul din Recaș. Care este diferența dintre cei doi primari, că Dominic Fritz este de la USR și trebuie eliminat?”, a afirmat purtătorul de cuvânt al partidului.

Formațiunea a anunțat că Dominic Fritz va continua procedurile judiciare și va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

USR susține că situația trebuie analizată inclusiv din perspectiva normelor europene privind exercitarea mandatului public și protejarea drepturilor fundamentale.

„Dominic Fritz va continua toate demersurile legale pentru apărarea drepturilor sale și va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Această situație trebuie analizată și din perspectiva standardelor europene privind drepturile fundamentale și exercitarea mandatului public”, a mai declarat Cristian Seidler.

În comunicatul transmis după ședința Biroului Național, USR afirmă că va continua să susțină poziția lui Dominic Fritz și că nu va face concesii în acest caz.

Formațiunea prezintă situația drept una cu implicații politice și susține că miza depășește cazul liderului său.

„România are nevoie de instituții puternice, de reguli aplicate egal pentru toți și de lideri care nu acceptă obediența ca regulă de funcționare a vieții publice”, se arată în comunicatul USR.