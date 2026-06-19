În urma deciziei definitive pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) în dosarul lui Dominic Fritz, reprezentanții Partidul Social Democrat (PSD) susțin că USR ar trebui să ia măsuri în cazul acestuia. Mai mult, social-democrații consideră că formațiunea ar trebui să îi retragă sprijinul politic.

Într-un comunicat transmis vineri, PSD cere suspendarea lui Dominic Fritz din toate funcțiile deținute și retragerea susținerii politice pentru exercitarea mandatului de primar al Timișoarei.

Totodată, PSD au lansat un apel către prefectul de Timiș, menționând că acesta trebuie să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale care decurg din decizia instanței.

„Dincolo de implicaţiile legale care decurg din decizia ÎCCJ, USR are obligaţia morală şi politică să aplice asupra propriilor membri toate standardele de integritate pe care le-au solicitat cu înverşunare din partea membrilor altor partide, aflaţi într-o situaţie similară cu cea a primarului Dominic Fritz. Din perspectiva principiilor de integritate invocate obsesiv de-a lungul timpului de către USR, fiecare zi în care acesta rămâne în funcţia de primar şi preşedinte de partid reprezintă un afront incalificabil la adresa cetăţenilor”, se arată în comunicat.

Social-democrații susțin că modul în care USR va gestiona această situație va reprezenta un test privind consecvența principiilor de integritate promovate de partid în ultimii ani.

„Nerespectarea acestor standarde şi orice tentativă a USR de a face scut în jurul condamnatului Dominic Fritz vor descalifica definitiv şi irevocabil acest partid din rolul de instanţă morală a politicii româneşti, pe care l-a pretins cu agresivitate încă de la înfiinţare”, adaugă social-democrații.

PSD mai afirmă că decizia instanței trebuie respectată fără interpretări politice și susține că orice asociere a acesteia cu actualul context politic reprezintă o contestare a actului de justiție.

„Potrivit propriilor standarde de integritate afişate în campaniile electorale, USR trebuie să se abţină să comenteze deciziile magistraţilor. Orice încercare de a insinua o legătură între evenimentele politice din prezent şi decizia magistraţilor împotriva primarului Fritz constituie un atac politic violent la adresa Justiţiei. Dominic Fritz trebuie să plece!”, cer social-democraţii.