Update: 21.54: FCSB a părăsit cupele europene, eliminată rușinos de echipa letonă. În returul turului 2 preliminar al Conference League, echipa lui Gigi Becali a pierdut, azi, în deplasare, scor 1-4. După ce în tur cedase cu 2-3. A fost haos total în rândurile elevilor pregătiți de Marius Baciu, care au încasat patru goluri de la Diedhiou (45+2 și 68), K. Kone (84), Hrvoj (90+3). Joao Paulo a redus din diferență în minutul 58.

FK Auda - FCSB, 4-1

Diedhiou (45+2 și 68), K. Kone (84), Hrvoj (90+3) / J. Paulo (58)

Update. ora 19.00: Meciul a început.

Auda (4-3-3): Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda Antrenor: Didier Zanetti

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa Antrenor: Marius Baciu

Stadion: Skonto (Riga);

Arbitru: Tom Owen (Țara Galilor);

Asistenți: Johnathon Bryant și Lewiss Edwards (Țara Galilor);

FCSB dispută o partidă crucială în cadrul turului al doilea preliminar din UEFA Conference League, înfruntând formația letonă FK Auda. După un meci tur plin de neprevăzut la București, unde oaspeții reușit să se impună surprinzător cu scorul de 3-2, formația roș-albastră pleacă la Riga cu un singur obiectiv clar: obținerea victoriei și calificarea în faza următoare a competiției europene.

Partida de manșă secundă se anunță extrem de intensă pentru elevii antrenați de Marius Baciu. Deși campioana din SuperLigă a arătat o formă excelentă pe plan intern, obținând victorii consecutive în primele etape ale campionatului, erorile defensive din prima manșă au costat scump echipa. Conducerea clubului și staff-ul tehnic au subliniat că eliminarea greșelilor personale este cheia pentru a întoarce rezultatul pe terenul letonilor.

O eventuală calificare nu aduce doar prestigiu sportiv, ci și o miza financiară consistentă oferită de UEFA, dar și oportunitatea de a lupta pentru accederea în faza principală a turneului. În cazul unui succes la Riga, FCSB urmează să înfrunte în turul al treilea preliminar câștigătoarea confruntării dintre NK Aluminij și Dinamo City.

Pentru suporterii care doresc să urmărească partida în direct, confruntarea retur dintre FK Auda și FCSB este programată de la ora 19:00. Duelul va avea loc pe Stadionul Skonto din capitala Letoniei. Spre deosebire de meciul tur, care a fost televizat pe canalele tradiționale, întâlnirea din Letonia nu va fi transmisă la TV pe posturile din România.

Drepturile de difuzare pentru această partidă au fost achiziționate exclusiv pentru spațiul online, astfel că meciul poate fi urmărit în format live video pe platforma de streaming Voyo. De asemenea, fanii pot urmări evoluția scorului și momentele cheie pe site-urile de știri sportive prin intermediul transmisiunilor de tip live text.

Lotul care s-a deplasat în Letonia cuprinde mai multe modificări importante față de confruntarea anterioară.

Chiar dacă anumiți jucători de bază s-au confruntat cu probleme medicale și au rămas în țară pentru refacere, noul lot oferă soluții noi în defensivă și în linia mediană. Jucătorii sunt conștienți de importanța momentului și promit o prestație mult mai solidă pentru a evita eliminarea timpurie din cupele europene.