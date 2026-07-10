Franța a tremurat, Franța a suferit, dar Franța merge din nou în marea finală! Într-o atmosferă incandescentă de pe stadionul Al-Bayt, băieții lui Didier Deschamps au învins eroica echipă a Marocului cu 2-0.

O victorie muncită, grație golurilor înscrise de Théo Hernandez (minutul 5) și Randal Kolo Muani (minutul 79). Fără un penalty ratat de Mbappe, scorul ar fi arătat altfel, dar portarul marocan a făcut minuni.

O calificare istorică, obținută însă cu prețul unei rezistențe eroice în fața unui „Le d'Atlas” dezlănțuit, care a controlat posesia și a asediat poarta lui Hugo Lloris pentru mari bucăți din meci. O afacere bună pentru francezi, la final.

Pentru L'Équipe, cuvântul de ordine a fost realismul. Titlul de a doua zi a punctat exact această capacitate aproape supranaturală a „Les Bleus” de a câștiga chiar și atunci când nu domină jocul: „Les Bleus souffrent encore mais gagnent toujours” / Albaștrii suferă din nou, dar câștigă întotdeauna.

Jurnaliștii de la L'Équipe au subliniat că deschiderea rapidă de scor a lui Théo Hernandez a dat peste cap planul tactic defensiv al lui Walid Regragui, forțând Marocul să atace. Ceea ce a urmat a fost un test de rezistență pentru defensiva franceză, unde Ibrahima Konaté a fost imperial, iar Antoine Griezmann a fost catalogat drept „omul providențial”.

„Recuperator, organizator și catalizator, Griezmann a reușit o performanță XXL. Poate că va termina acest Mondial fără niciun gol înscris, dar dacă Franța este în finală, i se datorează în mare parte acestei versiuni hibride și geniale a numărului 7”, notează publicația.

Intrarea lui Randal Kolo Muani, care a înscris la doar 44 de secunde de la pătrunderea pe gazon după o acțiune magică a lui Kylian Mbappé, a fost descrisă ca „lovitura de grație” care a risipit definitiv coșmarul marocan.

Le Figaro a privit dincolo de tactică, analizând tensiunea psihologică a acestui duel cu o puternică încărcătură geopolitică și emoțională. Editorialistul de la Le Figaro nu s-a sfiit să recunoască momentele de panică din repriza secundă: „A fost meciul-capcană prin excelență. Am tremurat în fața curajului marocan, dar această echipă are ceva din genul marilor campioni: știe să facă față furtunii.”

Ziarul a elogiat paradele lui Hugo Lloris, în special la foarfeca spectaculoasă a lui El Yamiq care a lovit stâlpul porții și a subliniat importanța unei culturi a victoriei insuflate de selecționer. Cu patru finale de Cupă Mondială în ultimele 25 de ani, Franța își confirmă statutul de superputere intratabilă.

Ecourile de la vestiare și din lojele oficiale au reflectat perfect dramatismul celor 90 de minute.

Didier Deschamps, selecționerul Franței: „E bine, a fost un meci dificil. Astăzi am ratat un penalty și nu am reușit să fructificăm câteva ocazii. În ceea ce-l privește pe Kylian [Mbappé], nu există nicio problemă, el nu se îndoiește niciodată de el însuși, chiar dacă a avut o ocazie înainte de a marca. Suntem exact acolo unde ne-am dorit să fim. Ne vom recupera bine și vom vedea cine va fi adversarul nostru. Îmi imaginez că este multă emulație și pasiune în Franța. Aici, noi suntem în propria noastră bulă, iar eu sunt cu atât mai mult. Pentru asta ne aflăm aici, iar jucătorii au datoria de a face tot ce pot pentru a ajunge cât mai departe. Am trecut de un obstacol major.”

Kylian Mbappé: „Am primit o lovitură la gleznă, dar sunt bine. În acel moment, JP [Jean-Philippe Mateta] era într-o formă mai bună decât mine pentru a juca ultimele minute. Secretul acestei echipe a Franței? Există o singură cale de a ne relaxa, și aceea este să câștigăm. Până nu reușim asta, nu reducem turația. Suntem în semifinală și suntem foarte fericiți, dar drumul e încă lung. Ne dăm seama că ceea ce urmează este și mai greu decât tot ce am îndurat până acum, dar suntem gata să înfruntăm orice.”

Emmanuel Macron, președintele Franței, prezent în tribune: „Sunt extrem de mândru de această echipă, țara întreagă este. Am suferit, am văzut multă inimă la marocani, care au jucat formidabil, dar noi avem un mix incredibil de generații. Iar Deschamps... el aduce mereu acel norocul divin și talentul său. Mergem să aducem Cupa înapoi!”

Walid Regragui (Selecționerul Marocului): „Viitorul va fi strălucit dacă vom continua așa, dar asta nu înseamnă că nu ne-am dorit să câștigăm astăzi. Desigur că ne-am dorit să câștigăm astăzi. Am făcut tot ce am putut pentru a învinge, dar am înfruntat un adversar foarte dificil. Este o dezamăgire, desigur, dar vom continua să muncim pentru viitor.

Știm că reprezentăm mai mult decât o singură țară. Reprezentăm poporul marocan, dar și multe țări din Asia și Africa. Mulți oameni se regăsesc în această echipă și vom continua să muncim pentru a câștiga trofee în viitor.”

Presa din Hexagon încheie în unanimitate cu gândul la meciul împotriva Argentinei lui Leo Messi. Concluzia jurnaliștilor francezi e simplă: Franța nu mai sperie neapărat prin estetică, ci prin cinismul ei chirurgical.

Duminică, pe Lusail Stadium, se va scrie istoria FIFA: fie a treia stea pentru Franța lui Mbappé și a doua consecutivă, performanță neatinsă din 1962 de Brazilia lui Pelé, fie încoronarea definitivă a lui Messi.