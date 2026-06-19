Dominic Fritz va rămâne la conducerea partidului până în 2029, susține Irineu Darău, președintele USR Brașov. Declarația vine la o zi după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a confirmat definitiv raportul Agenției Naționale de Integritate prin care primarul Timișoarei a fost găsit în conflict de interese administrativ.

În mesajul său, liderul USR Brașov a vorbit despre activitatea lui Dominic Fritz atât la nivel local, cât și în fruntea partidului.

„Dominic a făcut o echipă redutabilă la Timișoara și a transformat orașul în doar câțiva ani. A unit USR și l-a transformat în bine în doar un an de președinție. Iar sistemul s-a speriat, de aceea i-ar pune talpă oricând și oricum. Nu ne vom lăsa intimidați de nimeni și de nimic! Vom continua pe linia curajului și vom susține reforma profundă a statului. Indiferent cine e deranjat și indiferent de riscuri, împreună vom merge până la capăt pe calea corectitudinii și ne vom respecta misiunea de a transforma în bine viitorul copiilor noștri în România”, a transmis Darău.

Acesta a susținut că Dominic Fritz beneficiază în continuare de sprijinul formațiunii și că mandatul său de președinte al USR nu este pus sub semnul întrebării.

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului după decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care a fost menținut raportul Agenției Naționale de Integritate referitor la un conflict de interese administrativ.

Potrivit unui comunicat transmis de USR, efectul hotărârii judecătorești este interdicția de a candida la funcții alese până la finalul anului 2030.

„Sancţiunea este una administrativă, nu reprezintă o condamnare penală şi nici nu conduce la pierderea mandatului de primar al Timişoarei, cum a fost fals speculată în presă”, a transmis USR.

Formațiunea susține că situația analizată de ANI are legătură cu un Plan Urbanistic Zonal realizat înainte ca Dominic Fritz să preia funcția de primar al Timișoarei.

Conform comunicatului, raportul se referă la semnarea unui document în primele zile de mandat ale edilului.

„Raportul ANI, rămas definitiv cu sentinţa ICCJ, a constatat un conflict de interese în urma unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) elaborat în întregime înainte de preluarea mandatului său de primar. I se impută o singură faptă: a semnat, în a doua zi de mandat, dublura unui referat deja semnat de predecesor. Cu această semnătură, deşi complet inutilă şi fără vreo valoare juridică, ANI spune că Dominic Fritz a adus beneficii unui arhitect care a lucrat ca proiectant la PUZ şi care împrumutase campania USR cu 25.000 de lei, sumă restituită de Autoritatea Electorală Permanentă”, se arată în comunicat.

În reacția transmisă după pronunțarea deciziei definitive, USR a criticat modul în care Agenția Națională de Integritate a gestionat alte cazuri publice.

„Agenţia Naţională de Integritate (ANI) nu a văzut cele 8 apartamente cumpărate de părinţii primarului Daniel Băluţă chiar în ziua în care fiul lor a înaintat spre aprobare Consiliului Local blocul în care se aflau apartamentele. Nici pe premierul desemnat Adrian Veştea care, în calitate de primar, a aprobat construcţii pe terenurile pe care chiar el personal le vânduse beneficiarului. În schimb, ANI l-a văzut pe Dominic Fritz, care a semnat un duplicat al unui referat, parafat deja de predecesorul său în funcţia de primar al Timişoarei”, susține USR.