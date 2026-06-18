Judecătorii Secției de Contencios Administrativ și Fiscal de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) ar putea pronunța joi, la ora 9:00, sentința în dosarul de integritate al liderului USR, Dominic Fritz.

Dosarul a fost înregistrat pe 6 aprilie 2026 și a avut doar două termene de judecată. Acuzația Agenției Naționale de Integritate (ANI) îl vizează pe Fritz pentru un presupus conflict de interese administrativ.

ANI susține că, în 2020, la începutul primului său mandat de primar, Dominic Fritz a aprobat un referat pentru modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care avantaja o firmă la care era asociat un arhitect de la care primarul contractase anterior un împrumut personal pentru campania electorală.

În februarie 2026, Curtea de Apel Timișoara a respins contestația lui Fritz și a menținut raportul ANI. Ulterior, ÎCCJ a respins ca inadmisibilă o cerere de revizuire depusă de primar.

Dominic Fritz spune că interpretarea ANI este abuzivă și folosită ca armă politică. El a declarat public că nu își va pierde mandatul de primar sau funcția de președinte al USR.

Dacă ÎCCJ respinge recursul și menține decizia Curții de Apel, raportul ANI devine definitiv. Conform articolului 160 din Codul Administrativ, mandatul unui ales local încetează automat.

Prefectul Județului Timiș ar fi obligat să emită un ordin de încetare a mandatului, iar Primăria Timișoara ar intra într-o perioadă de tranziție, cu alegeri locale anticipate.

Legea nr. 176/2010 prevede și o interdicție de a ocupa funcții publice pe o perioadă de 3 ani, ceea ce i-ar bloca lui Fritz dreptul de a candida la următoarele alegeri.

Întrebat despre aceste scenarii, Dominic Fritz a declarat: „Eu nu vreau să fac speculații. Nu ANI și nu Justiția pune președinți la partide. Am fost ales președinte al USR de membri. E o responsabilitate și o onoare. Nici ANI cu rapoarte inventate, nici Justiția… Mă uit cu calm la ziua de joi. Când apar pe o listă neagră, făcută de CSM, înțeleg de ce unii oameni au semne de întrebare. Când cu 2 săptămâni, înaintea unui proces care ar putea să se sfârșească cu o interdicție pe 3 ani, un lucru grav, ești pus pe o listă neagră ca dușman al Justiției – apar întrebări. Mandatul meu de primar îl voi duce până la capăt.”

Decizia de astăzi a ÎCCJ este așteptată cu maxim interes atât în plan local, la Timișoara, cât și la nivel național, având în vedere poziția lui Dominic Fritz de președinte al USR.