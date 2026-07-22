„Guvernul trebuie să monitorizeze preţul carburanţilor, în anumite cazuri de criză trebuie să ia măsuri, dar trebuie să fie măsuri proporţionale şi la momentul potrivit”, a declarat miercuri ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău. Acesta a adăugat că autoritățile urmăresc impactul pe care l-ar putea avea oprirea transportului de țiței prin conducta CPC asupra prețurilor la carburanți și a subliniat că, dacă va fi nevoie de intervenții legislative, acestea vor fi propuse Parlamentului.

Întrebat despre efectele deciziei Kazahstanului de a opri transportul de țiței prin conducta CPC din cauza situației de securitate din Marea Neagră, ministrul interimar al Economiei a afirmat că astfel de evenimente au, de regulă, efecte întârziate asupra pieței.

„Ceea ce pot să garantez este că, interinstituţional, beneficiind şi de informări, dar şi consultându-ne între ministere, dacă impactul asupra preţurilor va fi major, bineînţeles că vom căuta soluţii. Dacă e vorba de soluţii legislative, azi pot fi trecute doar prin Parlament”, a afirmat Irineu Darău.

Ministrul interimar al Economiei a susținut că orice intervenție asupra pieței trebuie cântărită cu atenție pentru a evita efecte economice nedorite.

„Eu, tot în calitate de ministru al Economiei, avertizez că în această problematică trebuie măsurat de zece ori şi tăiat o dată, pentru că tentaţia poate să fie foarte mare să răspunzi la ce s-a întâmplat alaltăieri sau săptămâna trecută, dar trebuie evaluat foarte atent impactul în economie, inclusiv al măsurilor. Pentru că au fost ţări care au luat măsuri pe şase, nouă luni. N-au fost măsurile corecte şi au distorsionat economia într-un mod care a afectat cetăţenii şi mai grav ulterior”, a explicat ministrul interimar.

Oficialul a respins scenariile alarmiste privind evoluția prețurilor după încetarea mecanismului de compensare a carburanților și a reiterat că Guvernul va interveni doar dacă situația o va impune.

„Nu sunt de acord cu alarmismul de după 30 iunie, când nu a mai existat acest mecanism pentru preţurile combustibililor, fiindcă, dacă ne raportăm la începutul crizei şi la preţul barilului de acum cinci luni, să spun, ajunseserăm într-o situaţie foarte similară. Da, Guvernul trebuie să monitorizeze, în anumite cazuri de criză trebuie să ia măsuri, dar trebuie să fie măsuri proporţionale şi la momentul potrivit. Asta vom face. V-am zis, dacă e nevoie de legislaţie, într-un fel sau altul, o vom propune în Parlament”, a transmis Irineu Darău.

Întrebat dacă România a fost informată de autoritățile din Kazahstan cu privire la oprirea transportului de țiței prin conducta CPC, ministrul interimar al Economiei a declarat că nu a primit personal o astfel de informare.

„Eu personal nu am fost. Ştiţi că nu sunt şi ministrul Energiei. La acest moment, când vorbim, nu eram la curent strict cu această bucată de informaţie, dar tind să cred că la nivelul Ministerului Energiei se cunoaşte”, a răspuns Irineu Darău.