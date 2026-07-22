România s-a numărat printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari creșteri ale prețurilor la carburanți în luna iunie 2026, potrivit datelor Eurostat. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, combustibilii și lubrifianții pentru transportul personal s-au scumpit cu 23,1% în țara noastră.

La nivelul Uniunii Europene, prețul mediu al combustibililor și lubrifianților a înregistrat o creștere anuală de 13,7% în luna iunie, ritmul fiind însă mai redus decât cel din luna mai, când avansul mediu a fost de 20,7%.

Conform datelor Eurostat, cele mai mari majorări anuale ale prețurilor la carburanți și lubrifianți au fost raportate în Bulgaria, cu 26%, urmată de Lituania, cu 23,5%, și România, cu 23,1%.

La polul opus s-au situat Ungaria, unde prețurile au crescut cu doar 2,3%, și Polonia, cu un avans anual de 5,8%.

Deși comparativ cu anul trecut carburanții rămân semnificativ mai scumpi, în luna iunie consumatorii europeni au beneficiat de ieftiniri față de luna precedentă.

În medie, prețul motorinei a scăzut cu 6,4% în Uniunea Europeană, iar cel al benzinei cu 4,2%, comparativ cu luna mai.

Datele arată că motorina s-a ieftinit în toate statele membre. Cele mai importante reduceri au fost înregistrate în Cehia, Polonia și Bulgaria, în timp ce cele mai mici scăderi au fost raportate în Ungaria, Italia și Slovenia.

În cazul benzinei, doar Cipru și Italia au raportat creșteri de preț în luna iunie față de luna mai, în timp ce toate celelalte state membre au consemnat scăderi. Cele mai mari reduceri au fost în Suedia, Belgia și Polonia.

Potrivit Eurostat, și în România prețurile la benzină și motorină au scăzut cu aproape 4% în luna iunie 2026 comparativ cu luna precedentă, chiar dacă nivelul acestora rămâne semnificativ mai ridicat decât în aceeași perioadă a anului trecut.