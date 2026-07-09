Noi schimbări la pompă. Prețurile la benzină și motorină pe 9 iulie

Prețul motorinei a scăzut joi, 9 iulie, în majoritatea stațiilor de carburanți monitorizate, în timp ce benzina standard și-a păstrat nivelul din ultimele aproape două săptămâni. Chiar și după această reducere, motorina rămâne mai scumpă decât în prima zi de după eliminarea plafonării prețurilor.

Potrivit datelor centralizate de pe platforma peco-online.ro, cea mai ieftină motorină se vinde acum cu 9,39 lei/litru, după reduceri de până la 5 bani pe litru. În schimb, benzina standard rămâne la 8,62 lei/litru, preț care se menține din 26 iunie.

Cel mai mic tarif pentru benzina standard în Capitală este de 8,62 lei/litru, practicat de stațiile Petrom și nemodificat de aproape două săptămâni.

La același preț comercializează benzina și Socar.

Lukoil păstrează prețul de 8,63 lei/litru, iar Rompetrol afișează 8,64 lei/litru, nivel rămas neschimbat din această săptămână.

În cazul stațiilor OMV și Mol, benzina standard costă 8,67 lei/litru, cu un ban mai puțin față de prețul de 8,68 lei/litru practicat până acum.

Dintre marile orașe analizate, Cluj-Napoca continuă să aibă cel mai mic preț la benzina standard, de 8,59 lei/litru.

În București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai redus tarif este de 8,62 lei/litru, nivel care nu s-a modificat din 26 iunie.

La motorină, cea mai mică valoare din București este de 9,39 lei/litru, preț întâlnit la Petrom și Socar.

Petrom a redus prețul cu 5 bani, după ce miercuri comercializa motorina cu 9,44 lei/litru.

Și Socar a aplicat aceeași reducere, coborând de la 9,44 la 9,39 lei/litru.

Rompetrol a ieftinit motorina cu 2 bani, până la 9,41 lei/litru.

OMV și Mol au redus prețul cu 5 bani, iar motorina este comercializată acum cu 9,45 lei/litru.

Singurul lanț care nu a modificat tariful este Lukoil, unde motorina standard se menține la 9,49 lei/litru.

După eliminarea plafonării, în prima zi de aplicare a noilor reguli, pe 1 iulie, cea mai ieftină motorină costa 9,24 lei/litru.

Ulterior, prețul a urcat până în jurul valorii de 9,43 lei/litru, iar joi, 9 iulie, a coborât la 9,39 lei/litru, fără a reveni însă la nivelul înregistrat imediat după liberalizarea pieței.

În Cluj-Napoca, motorina standard se vinde în continuare cu 9,39 lei/litru.

Același preț este întâlnit și în București și Timișoara, după o reducere de 4 bani față de ziua precedentă.

În Iași și Constanța, cel mai mic tarif este tot de 9,39 lei/litru, după o ieftinire de 5 bani față de nivelul anterior.