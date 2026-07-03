Prețurile carburanților din România s-au situat, în cea mai mare parte a perioadei 1 martie – 30 iunie 2026, sub media Uniunii Europene, atât în ceea ce privește prețurile finale, care includ taxele, cât și cele fără taxe, potrivit unei analize publicate vineri de Consiliul Concurenței.

În același timp, de la 1 iulie, acciza redusă temporar pentru motorină a expirat, ceea ce a dus la o majorare de aproximativ 36 de bani pe litru, cu TVA inclus.

Analiza autorității vine într-un moment în care șoferii resimt deja efectele modificărilor fiscale, iar Guvernul urmărește evoluția pieței pentru a stabili dacă vor fi necesare noi măsuri de intervenție. Consiliul Concurenței anunță că va continua monitorizarea pieței carburanților și va publica, până la sfârșitul lunii iulie, un raport privind respectarea obligațiilor de plafonare de către operatorii din domeniu.

Potrivit analizei, diferența dintre prețurile practicate în România și media Uniunii Europene a fost mai accentuată decât în mod obișnuit, în special în cazul prețurilor fără taxe.

La jumătatea lunii iunie, benzina era comercializată la un preț cu 7,2% sub media europeană, iar motorina era cu 3,7% mai ieftină. Dacă sunt eliminate taxele, diferențele au fost și mai mari: benzina era cu 15,1% sub media UE, iar motorina cu 8,3%.

Consiliul Concurenței arată că România s-a aflat astfel în grupul statelor membre cu cele mai reduse prețuri fără taxe la carburanți.

Autoritatea explică faptul că prețurile interne fără taxe au urmat, în general, evoluția cotațiilor internaționale Platts și Brent, însă transmiterea modificărilor către prețurile de la pompă nu a fost instantanee și nici proporțională.

În cazul benzinei, scăderea cotațiilor din luna iunie s-a reflectat mai clar în prețurile practicate în România. Pentru motorină, ajustarea a fost mai lentă, pe fondul unei volatilități mai ridicate și al unei dependențe mai mari de piețele externe.

În ultimele zile ale perioadei analizate, prețul motorinei din România s-a apropiat treptat de media Uniunii Europene, ceea ce, potrivit Consiliului Concurenței, reprezintă o revenire către situația existentă înainte de izbucnirea războiului din Ucraina.

În contextul în care perioada pentru care fusese declarată situația de criză nu a mai fost prelungită, reducerea temporară a accizei la motorină a încetat la 30 iunie.

Începând cu 1 iulie, acciza a revenit la nivelul anterior, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 36 de bani pe litru, cu TVA inclus.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că datele disponibile arată că măsurile temporare privind plafonarea adaosului comercial și reducerea accizei au contribuit la menținerea unor prețuri mai mici decât media Uniunii Europene.

El a precizat că instituția va continua să urmărească evoluția pieței și după încetarea acestor măsuri.

Primele zile din iulie indică o creștere a prețurilor la motorină în mai multe zone din țară, pe fondul revenirii accizei și al expirării plafonării adaosului comercial.

Potrivit datelor centralizate de platforma Peco-Online, în București benzina standard era disponibilă la un preț minim de 8,62 lei pe litru, în timp ce motorina pornea de la 9,54 lei pe litru, cu aproximativ 30 de bani peste nivelul minim practicat înainte de expirarea măsurilor temporare.

În Cluj-Napoca, benzina standard era comercializată de la 8,59 lei/litru, iar motorina de la 9,49 lei/litru.

În Timișoara, Iași și Constanța, benzina putea fi cumpărată de la 8,62 lei/litru, iar motorina de la 9,54 lei/litru.

Cele mai mici prețuri din țară au fost înregistrate în județul Dâmbovița. Aici, benzina standard era disponibilă la 8,49 lei pe litru, iar motorina la 8,98 lei pe litru, potrivit datelor Peco-Online.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că majorările recente sunt influențate și de faptul că operatorii comercializează încă stocuri achiziționate în perioada în care cotațiile internaționale ale petrolului au fost mai ridicate.

Potrivit acestuia, pe măsură ce aceste stocuri vor fi înlocuite cu combustibili cumpărați la prețuri mai mici, prețurile de la pompă ar putea începe să scadă gradual.

Șeful Executivului a precizat că, în urma discuțiilor cu reprezentanții companiilor din sector, există așteptarea ca în a doua jumătate a lunii iulie prețurile carburanților să se apropie de nivelurile existente înainte de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Totuși, motorina ar putea rămâne ușor mai scumpă decât anterior, deoarece o mare parte din consumul intern este acoperit din importuri.

În același timp, Guvernul analizează posibilitatea introducerii unei noi scheme de plafonare a prețurilor dacă reducerea anticipată nu se va materializa, iar Ministerul Finanțelor a pregătit deja un proiect care ar putea fi promovat în Parlament, în funcție de evoluția pieței.

Autoritatea de concurență anunță că va urmări în continuare modul în care modificările cotațiilor internaționale ale petrolului, costurile de aprovizionare și schimbările fiscale se reflectă în prețurile practicate la pompă.

Până la sfârșitul lunii iulie, instituția urmează să publice și un raport privind respectarea obligațiilor de plafonare de către operatorii de pe piața carburanților, document care va oferi o imagine mai clară asupra modului în care măsurile temporare au fost aplicate și asupra evoluției pieței după încetarea acestora.