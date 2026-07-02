Piața internațională a energiei înregistrează o scădere semnificativă în cursul zilei de joi. Prețurile petrolului s-au diminuat cu peste un procent, atingând praguri minime pe care specialiștii nu le-au mai raportat în ultimele patru luni.

Această evoluție vine imediat după ce discuțiile diplomatice purtate între Statele Unite și Iran, găzduite la Doha sub medierea Qatarului, au înregistrat evoluții pozitive. Investitorii și analiștii economici au privit acest context ca pe un semnal clar că riscurile legate de posibile blocaje majore în aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu s-au diminuat considerabil, conform datelor transmise de Reuters.

În urma acestor evenimente, cotația pentru petrolul Brent a coborât până la valoarea de 70,54 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI a ajuns la nivelul de 67,66 dolari pe baril. Ambele mărci de referință au coborât astfel la cele mai scăzute valori de dinaintea conflictului americano-israelian cu Iranul, o criză care a izbucnit la sfârșitul lunii februarie.

Discuțiile diplomatice de la Doha s-au concentrat cu precădere pe siguranța navigației prin Strâmtoarea Ormuz, un punct geografic extrem de important prin care tranzitează aproximativ o cincime din volumul total de petrol comercializat pe glob. Reprezentanții oficiali au încercat să găsească soluții de stabilitate pentru rutele maritime.

Ministerul de Externe al Qatarului a anunțat că negocierile au făcut „progrese” privind aplicarea memorandumului care a pus capăt războiului de patru luni în iunie. Cu toate acestea, oficialii de pe scena internațională subliniază că nu s-a reușit încă semnarea unui acord de pace pe termen lung, care să fie durabil.

O nouă sesiune de discuții față în față este deja programată să aibă loc imediat după finalizarea ceremoniilor funerare din data de 9 iulie, organizate în memoria fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Evoluția stabilă a pieței este susținută în mod direct de faptul că activitatea și fluxurile de transport prin Strâmtoarea Ormuz se desfășoară în condiții aproape normale în acest moment. Din datele de monitorizare reiese că un număr de cel puțin cinci superpetroliere, care au la bord o cantitate estimată la zece milioane de barili de petrol saudit, au reușit deja să traverseze zona fără incidente. În plus, pentru a dinamiza procesul și a grăbi livrările către partenerii comerciali din Asia, compania de stat Saudi Aramco a luat decizia de a trece la prețuri de tip spot.

Ofertarea masivă de pe piață este întreținută în paralel și de alte două elemente importante. Pe de o parte, se înregistrează eliberări constante din rezervele strategice de stat, iar pe de altă parte, cererea venită din partea Chinei se menține în continuare la un nivel destul de modest.

Raportările oficiale oferite de Administrația pentru Informații în Energie indică faptul că stocurile de petrol brut de pe teritoriul Statelor Unite au scăzut la cel mai mic nivel înregistrat din anul 2018 încoace. Această reducere s-a produs în contextul unei intensificări vizibile a activității în cadrul rafinăriilor americane. De asemenea, s-a observat și o diminuare a stocurilor de benzină.

Într-un context de piață obișnuit, publicarea unor asemenea date ar fi avut ca efect imediat creșterea prețurilor. Cu toate acestea, în momentul actual, starea de optimism generată de o posibilă detensionare a riscurilor geopolitice a demonstrat o influență mult mai puternică asupra sentimentului general al investitorilor.

În planul prognozelor financiare, instituția bancară UBS a decis să își revizuiască în scădere estimările privind evoluția petrolului Brent, explicând că reluarea normală a transporturilor maritime prin Hormuz reduce riscul apariției unei crize acute de aprovizionare.

În opoziție, specialiștii de la HSBC sunt de părere că situația actuală de surplus temporar de ofertă se va estompa pe parcursul lunilor următoare. În viziunea lor, prețul petrolului Brent are potențialul de a reveni spre pragul de 80 de dolari pe baril sau chiar mai sus, în momentul în care piața mondială va absorbi în totalitate volumele suplimentare sosite din regiunea Orientului Mijlociu.

O noutate importantă în arhitectura energetică mondială este legată de Nigeria, care a devenit oficial primul stat din rândul membrilor OPEC ce alege să adere în calitate de membru asociat la Agenția Internațională pentru Energie (IEA). Această decizie strategică aduce organizația internațională mult mai aproape de cel mai important producător de profil de pe continentul african.

În același timp, tensiunile din estul Europei rămân active, după ce forțele militare ucrainene au dat publicității informația că au atacat cu succes rafinăria controlată de grupul Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez, situată în regiunea rusă Nijni Novgorod. Acest eveniment reprezintă o continuare a strategiei de lovire a infrastructurii energetice de pe teritoriul Rusiei.

Cu toate acestea, pentru moment, atenția principală a investitorilor de pe piața petrolului rămâne fixată pe modul în care vor evolua discuțiile oficiale dintre Washington și Teheran, acesta fiind considerat cel mai important factor de influență asupra cotațiilor în perioada actuală.