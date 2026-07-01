Israel: Armata va rămâne pe termen nelimitat în Liban, Siria și Gaza

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că armata israeliană va rămâne „pe termen nelimitat” în Liban, Siria și Fâșia Gaza, în pofida eforturilor diplomatice aflate în desfășurare pentru încheierea conflictelor din Orientul Mijlociu, potrivit Le Figaro.

Declarația vine într-un moment în care reprezentanți ai Iranului și Statelor Unite participă în Qatar la discuții indirecte privind implementarea unui memorandum de înțelegere menit să contribuie la încetarea ostilităților în regiune.

Poziția exprimată de oficialul israelian evidențiază diferențele care persistă între obiectivele militare ale Israelului și inițiativele diplomatice promovate de Washington și mediatorii regionali.

În paralel, Statele Unite încearcă să avanseze negocierile privind stabilizarea situației atât în Liban, cât și în Fâșia Gaza.

Potrivit publicației franceze Le Figaro, delegațiile iraniană și americană se află în Qatar pentru a discuta, prin intermediul mediatorilor, memorandumul de înțelegere semnat la mijlocul lunii iunie. Documentul are ca obiectiv încheierea războiului din Orientul Mijlociu pe toate fronturile, inclusiv în Liban.

Discuțiile reprezintă unul dintre cele mai importante demersuri diplomatice din ultimele luni, într-un context regional marcat de confruntări militare și de tensiuni persistente între Israel și grupările susținute de Iran.

Vineri, în Statele Unite, a fost semnat un acord-cadru care urmărește obținerea unei „păci durabile” între Liban și Israel. Cu toate acestea, după semnarea documentului, armata israeliană a continuat atacurile aeriene asupra unor ținte despre care susține că aparțin Hezbollah.

Potrivit prevederilor acordului, Israelul își va menține prezența militară în sudul Libanului până când Hezbollah va accepta să depună armele.

Mișcarea șiită sprijinită de Iran respinge însă această condiție, ceea ce complică implementarea înțelegerii și ridică semne de întrebare privind perspectivele unei încetări rapide a ostilităților.

Guvernul libanez susține de mai mult timp dezarmarea Hezbollah, însă aplicarea unei astfel de măsuri s-a dovedit dificilă, în ciuda presiunilor exercitate de Statele Unite și de alți parteneri internaționali.

În ceea ce privește Fâșia Gaza, premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat, la sfârșitul lunii mai, extinderea controlului armatei asupra a aproximativ 70% din teritoriu. Regiunea a fost grav afectată de conflictul izbucnit după atacul lansat de Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023.

Autoritățile israeliene susțin că operațiunile militare sunt necesare pentru eliminarea infrastructurii grupării Hamas și pentru prevenirea unor noi atacuri. În același timp, organizațiile internaționale avertizează că situația umanitară din Gaza continuă să se deterioreze, pe fondul distrugerilor extinse și al accesului limitat la ajutoare.

În timp ce negocierile dintre Statele Unite și Iran continuă în Qatar, declarațiile conducerii israeliene indică faptul că retragerea armatei din zonele ocupate nu este luată în calcul în viitorul apropiat.

Evoluția discuțiilor diplomatice și aplicarea acordurilor convenite vor fi decisive pentru stabilitatea Libanului, a Fâșiei Gaza și, în ansamblu, a Orientului Mijlociu.