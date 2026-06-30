Aflat într-o vizită oficială în partea de sud a Libanului, teritoriu controlat în prezent de forțele Tel Avivului, premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un mesaj legate de viitorul operațiunilor militare din regiune. Șeful Executivului israelian a subliniat că militarii israelieni își vor menține pozițiile în această zonă strategică atât timp cât mișcarea proiraniană Hezbollah reprezintă un pericol real la adresa securității statului evreu.

Declarațiile vin într-un moment de tensiune pentru întreaga regiune, în ciuda eforturilor diplomatice recente destinate stabilizării situației de la graniță.

În cadrul unei întâlniri cu militarii israelieni mobilizați pe frontul din sudul Libanului, premierul a ținut să clarifice strategia pe termen lung a guvernului său. Mesajul video, care a fost făcut public ulterior de biroul de presă al prim-ministrului, evidențiază faptul că prezența armatei este direct legată de activitatea grupării paramilitare.

„Poziţia noastră este clară: nu vom părăsi sudul Libanului atât timp cât ameninţarea nu va fi dispărut. Şi atât timp cât Hezbollah, înarmat, va fi prezent aici şi ne va ameninţa, vom rămâne aici”, a declarat el trupelor israeliene aflate la faţa locului, potrivit unei înregistrări video difuzate de biroul său.

Pe lângă directivele transmise armatei, liderul israelian a trimis un avertisment clar atât liderilor de la Teheran, cât și reprezentanților mișcării șiite, insistând asupra necesității de a reveni la o stare de normalitate bazată pe respectarea suveranității statale.

„Noi spunem atât Iranului, cât şi Hezbollahului: plecaţi de aici, locul vostru nu este aici. Aici sunt două state suverane care vor să trăiască în pace, să restabilească o realitate de securitate şi prosperitate, atât pentru locuitorii din nordul Israelului, cât şi pentru locuitorii Libanului”, a declarat Netanyahu.

Situația tensionată din regiune a escaladat în data de 2 martie, moment în care Hezbollah a declanșat atacuri asupra regiunilor din nordul Israelului. Acțiunea a fost justificată ca un demers de sprijin pentru Iran, în contextul ofensivei desfășurate de forțele americano-israeliene. Replica Tel Avivului a fost imediată, autoritățile promițând neutralizarea completă a grupării și ordonând trimiterea trupelor terestre în sudul Libanului. Conform datelor oficiale furnizate de autoritățile de la Beirut, schimburile de focuri și atacurile aeriene au provocat până în prezent peste 4.200 de decese.

Cu toate acestea, pe plan diplomatic s-au înregistrat progrese recente. Libanul şi Israelul au semnat vineri - sub egida Washingtonului- un acord cadru în vederea unei păci durabile. Înțelegerile stabilite prin acest document oficial prevăd ca forțele armate libaneze să își reia autoritatea suverană efectivă asupra întregului teritoriu național, însă acest proces este condiționat direct de dezarmarea verificată a tuturor grupărilor înarmate nestatale care activează în zonă.