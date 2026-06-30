Parlamentul României a adoptat un pachet legislativ de o importanță majoră pentru viitorul economic al țării. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a vorbit despre decizia legislativului, subliniind că noile reglementări sunt fundamentale pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Obiectivul principal al Executivului în acest moment rămâne atragerea integrală a fondurilor comunitare și evitarea oricăror pierderi financiare, a transmis Bolojan.

Șeful Guvernului interimar a explicat pe rețelele de socializare care sunt domeniile cheie vizate de aceste noi modificări legislative și cum s-a desfășurat procesul de negociere cu partenerii de la Bruxelles.

Reformele adoptate de deputați și senatori acoperă sectoare strategice pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și administrației din România. Printre acestea se numără debirocratizarea sistemului de cercetare, dar și gestionarea mai eficientă a resurselor naturale și agricole.

„Astăzi, Parlamentul a aprobat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR. Legile adoptate vizează digitalizarea şi eficientizarea activităţii în cercetare, modernizarea legislaţiei din domeniul apelor, măsuri pentru o mai bună administrare a terenurilor agricole ale statului, dar şi accelerarea investiţiilor publice, în special în domeniul construcţiilor.

Înainte de vot, fiecare minister şi-a pregătit proiectele de lege din domeniile educaţiei şi cercetării, mediului şi agriculturii. Aceste proiecte au fost discutate cu reprezentanţii Comisiei Europene, care au confirmat că prevederile respectă angajamentele asumate de România'', a scris Bolojan pe Facebook.

Miza adoptării rapide a acestui pachet de legi a fost una uriașă pentru bugetul de stat. Întârzierile în implementarea reformelor din PNRR ar fi putut atrage sancțiuni severe și blocarea unor tranșe de bani indispensabile pentru proiectele naționale.

Potrivit şefului Guvernului, prin adoptarea acestor legi, se evită penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro.

„Ne asigurăm că România nu pierde fonduri europene importante”, a adăugat premierul interimar.

Pe lângă componenta financiară, noile măsuri legislative au rolul de a simplifica procedurile de lucru în interiorul instituțiilor publice, astfel încât proiectele de infrastructură aflate deja în execuție să nu mai sufere amânări din motive birocratice.

De asemenea, mai spune Bolojan, noile măsuri vor reduce blocajele administrative şi vor permite implementarea mai rapidă a proiectelor de investiţii aflate în derulare.

În finalul mesajului său, premierul interimar a ținut să mulțumească pentru mobilizarea din Parlament.

„Mulţumesc tuturor parlamentarilor care au susţinut aceste proiecte! Prioritatea noastră este să nu pierdem bani europeni şi să finalizăm investiţiile de care România are nevoie”, a transmis Ilie Bolojan.